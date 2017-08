September 2017

NEW ALLOCATIONS

REGISTRATION/TYPE/SERIAL NUMBER/DATE/OPERATOR/PREVIOUS REGISTRATIONS

ALM/4 Vans RV-8 80155 7/7/17 David MacDonald, 104 Fishing Point Rd Fishing Point NSW 2283

ANE/9 GippsAero GA8 Airvan GA8-16-236 4/7/17 GippsAero, PO Box 881 Morwell Vic 3840

AVV/6 Agusta A109C 7606 2/8/17 Southern Cross Aircraft Engineering Services, PO Box 513 Sylvania Southgate NSW 2224 N26RX N132HC N132H N1QJ

BCR/7 Cessna 208 Caravan I 20800372 26/7/17 Skydive the Beach Group, PO Box 5361 North Wollongong NSW 2520 N551SV PR-ITB N40446

BNF/6 Elson Space Engineering Haleiso 150 AES-B1 26/7/17 Elson Space Engineering Australia, 15 Fitzgerald St Yarralumla ACT 2600

BZH/3 Stampe SV4B 306 3/7/17 Christopher Harrison, PO Box 152 Heyfield Vic 3858 N54509 F-BCLF

CVR/3 Cessna U206G Stationair U20605187 29/6/17 Durkin Produce Australia, PO Box 177 Thorpdale Vic 3835 VH-AZM N5306U

EEM/4 Robinson R44 Cadet 30022 25/7/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

FDD/3 Beech B300C Super King Air 350 FM-69 25/7/17 Royal Flying Doctor Service of Australia, 12 Casuarina St Brisbane Airport Qld 4008 N169FM

FXZ/2 Pilatus PC-12/47E 1712 17/7/17 Royal Flying Doctor Service of Australia, PO Box 381 Marleston SA 5033 HB-FSB

FZQ/1 Air Tractor AT-502B 502B-3091 4/8/17 Field Air (Operations), PMB 25 Ballarat Vic 3351

GIX/3 Schempp-Hirth Discus 2c 20 4/7/17 Maddog Composites, PO Box 666 Ipswich Qld 4305 VH-IUO

GUU/2 Schempp-Hirth Ventus C 493 4/7/17 Maddog Composites, PO Box 666 Ipswich Qld 4305 VH-GUP N6623R

HWQ/3 Thrush S2R-T660 T660-130DC 19/7/17 Statewide Aviation, PO Box 1116 Moree NSW 2400 N6207T

IXC/2 Extra EA300/SC SC-070 13/7/17 Paul Andronicou Performance, 24 Fuchsia St Blackburn Vic 3130

JKX/3 MBB Bo105DBS-4 S-135/914 28/7/17 Skyline Aviation Group, PO Box 8015 Marks Point NSW 2280 N193SJ G-NDAA G-WMAA

JTO/3 Vans RV-14 140121 26/7/17 John Towers, PO Box 1999 Bairnsdale Vic 3875

KZE/3 Robinson R22 Beta II 4743 21/7/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

MEV/2 Stoddard Hamilton GlaStar N384 19/7/17 Mervyn Hargraves, PO Box 134 Ormeau Qld 4208 VH-ROP

MSF/4 Cirrus SR22 0153 21/7/17 Up ‘n’ Up Aviation, PO Box 5015 Brendale Qld 4500 N75VK

OFJ/1 Beech Hawker 800XP 258625 14/7/17 Australian Corporate Jet Centres, PO Box 4022 Essendon Fields Vic 3041 M-UKHA VP-BNK N305JA N625XP

PFW/2 Gulfstream G150 255 17/7/17 Pacific Flight Services, PO Box CP20 Condell Park NSW 2200 N202VP XA-UUX XA-PAZ N556GA 4X-TRA

RAJ/3 Robinson R22 Beta II 4744 26/7/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

RFM/5 Air Tractor AT-502B 502B-3092 3/8/17 Field Air (Operations), PMB 25 Ballarat Vic 3351

SGB/3 SIAI Marchetti S211 027/02-017 28/7/17 Stephen Gale, 10/28-30 Wangaratta St Richmond Vic 3121 I-NHMM VH-BQY 396 (Singapore Air Force)

TLX/3 Vans RV-14 140123 3/8/17 Malcolm Smith, PO Box 456 Roseville NSW 2069

UBV/3 Air Tractor AT-502B 502B-2942 25/7/17 SEAA, PO Box 2406 Esperance WA 6450 N502SH

UQD/3 Fokker F-28-0100 One Hundred 11460 28/6/17 Alliance Airlines, PO Box 1126 Eagle Farm Qld 4009 OE-LVO PH-ZFS OM-AAC HB-JVA (HB-IGL) N1451N PH-EZE

UQG/4 Fokker F-28-0100 One Hundred 11446 24/7/17 Alliance Airlines, PO Box 1126 Eagle Farm Qld 4009 OE-LVC PH-ZFF N1443A PH-EZN

VET/5 Swearingen SA227-DC Metro 23 DC-839B 29/6/17 Vee H Aviation, PO Box 1903 Fyshwick ACT 2609 VH-OYI VH-DMI N3022F

VRF/2 Vans RV-7 72212 10/7/17 Andrew Temby, PO Box 2072 East Ivanhoe Vic 3079

WXK/3 Innovator Mosquito XE MXE1259F14B 18/7/17 Michael Jurgens, 7/436 Gold Creek Rd Brookfield Qld 4069

XEW/2 Innovator Mosquito XE MXE1085C09 26/6/17 Barry Walters, 11 Yarra St Yarra Glen Vic 3775

XNL/1 Robinson R22 Beta II 4741 31/7/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

XPY/1 Robinson R22 Beta II 3902 24/7/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198 VH-EGE ZK-HGW

YFY/1 Boeing 737-800 41016 3/7/17 Virgin Australia Airlines, PO Box 1034 Spring Hill Qld 4004

YFZ/1 Boeing 737-800 41005 3/8/17 Virgin Australia Airlines, PO Box 1034 Spring Hill Qld 4004

YUY/1 Vans RV-6 21545 26/7/17 Martin Ford, 1C School St Kalamunda WA 6076

YWJ/1 DHC-6 Twin Otter 300 509 25/7/17 Hevilift Australia (Fixed Wing), 4/368 Earnshaw Rd Banyo Qld 4014 P2-KSG VH-WPT N502CS C-GCSC

ZIY/1 Cessna 525A CitationJet CJ2 525A-0156 31/7/17 Machjet International, Hangar 699 Friendship Ave Sunshine Coast Airport Qld 4564 JA525B N256CJ N522KN

DELETIONS

AWQ/1 Cessna 150 17043 4/7/17 Withdrawn from use

AZM/3 Cessna U206G Stationair U20605187 29/6/17 Reregistered VH-CVR

CEM/3 Vans RV-9A 91955 7/7/17 Transferred to RA-Aus register

CNU/2 Cessna 172R Skyhawk 17280135 13/7/17 Exported to New Zealand (ZK-LNU)

DPX/2 Wittman W-8 Tailwind V29 25/7/17 Withdrawn from use

ECT/3 Europa Classic 261 4/7/17 Withdrawn from use

EEM/3 Cessna 172R Skyhawk 17280487 13/7/17 Exported to New Zealand (ZK-OEM)

EGE/4 Robinson R22 Beta II 3902 24/7/17 Reregistered VH-XPY

EGK/2 Cessna 500 Citation 500-0051 21/7/17 Withdrawn from use

ERS/2 Wittman W-8 Tailwind 566 14/7/17 Transferred to RA-Aus register

EXK/4 Sikorsky S-76C 760422 25/7/17 Withdrawn from use

EXN/3 Sikorsky S-76C 760423 25/7/17 Withdrawn from use

EXU/2 Sikorsky S-76C 760432 25/7/17 Withdrawn from use

EXW/2 Sikorsky S-76C 760434 25/7/17 Withdrawn from use

EXX/2 Sikorsky S-76C 760435 25/7/17 Withdrawn from us

EXZ/3 Sikorsky S-76C 760446 25/7/17 Withdrawn from use

FEO/2 Lake LA-4-200 Buccaneer 469 6/7/17 Withdrawn from use

GUP/2 Schempp-Hirth Ventus C 493 4/7/17 Reregistered VH-GUU

HNP/1 Scheibe SF 25C Falke 46214 24/7/17 Withdrawn from use

HRR/4 Kawasaki BK117B-2 1050 10/7/17 Exported to New Zealand (ZK-HCB)

HVX/4 PA-28R-201 Arrow III 28R-7837164 27/7/17 Damaged at Orange NSW 15/1/14

IDB/5 Tecnam P2002 Sierra 318 13/7/17 Transferred to RA-Aus register

IUO/1 Schempp-Hirth Discus 2c 20 4/7/17 Reregistered VH-GIX

IYI/1 Partenavia P68B 136 27/7/17 Exported to Solomon Islands

JON/2 Vans RV-6A 25081 19/7/17 Crashed 8km S Moorabbin Vic 14/10/14

KDI/5 Aeroprakt A22LS Foxbat A22LS-044 19/7/17 Transferred to RA-Aus register

KJD/4 Beech B300 Super King Air 350 FL-443 10/7/17 Exported to New Zealand (ZK-PWL)

KND/1 Beech A36 Bonanza E-862 26/7/17 Withdrawn from use

KNT/1 PA-30 Twin Comanche 30-123 3/7/17 Withdrawn from use

LMP/2 BAe 125 1000B 259022 20/7/17 Exported to San Marino

LTO/2 Schweizer 269C-1 300CB 0193 27/6/17 Crashed at Redcliffe Qld 18/6/12

MDL/2 Hughes 369D 500D 49-0484D 6/7/17 Exported to Finland

MSI/1 Cessna R172K Hawk XP R1722933 13/7/17 Withdrawn from use

NIA/3 Air Tractor AT-802A 802A-0148 25/7/17 Crashed 31km W Narromine NSW 21/11/16

NUU/1 Cessna 172R Skyhawk 17280366 12/7/17 Exported to New Zealand (ZK-NUC)

OYI/1 Swearingen SA227-DC Metro 23 DC-839B 29/6/17 Reregistered VH-VET

RQY/3 Cessna 172R Skyhawk 17280975 13/7/17 Exported to New Zealand (ZK-RQY)

RQZ/3 Cessna 172R Skyhawk 17280980 13/7/17 Exported to New Zealand (ZK-RQZ)

SKZ/2 Cessna 404 Titan 404-0080 27/6/17 Withdrawn from use

SSD/6 Robinson R22 Beta II 4636 3/8/17 Crashed 23km NE Roma Qld 16/1/15

SWV/1 PA-28-151 Cherokee Warrior 28-7715246 18/7/17 Crashed 2km N Camden NSW 20/4/17

UFZ/2 Pietenpol Air Camper 061791AAD442 31/7/17 Transferred to RA-Aus register

UUC/3 Cessna 172R Skyhawk 17280367 12/7/17 Exported to New Zealand (ZK-NUC)

WUW/1 LET L-13 Blanik 026760 20/7/17 Withdrawn from use

XBN/2 Agusta A109K2 10019 12/7/17 Exported to Ecuador

YTI/1 SOCATA TB-10 Tobago 1514 3/8/17 Withdrawn from use

YZK/1 Yakovlev Yak-3M 0470102 21/7/17 Exported to South Africa

ZCR/2 Beech B200 Super King Air BB-1544 2/8/17 Crashed at Essendon Vic 21/2/17

ZPM/1 Embraer ERJ-190-100IGW 19000262 18/7/17 Exported to Ireland

ZSD/1 Cessna 172S Skyhawk SP 172S10184 3/8/17 Exported to New Zealand (ZK-CBM)

CHANGES OF OWNER OR OPERATOR

AHW/3 Stinson 108-2 Voyager 108-2773 26/6/17 Jamie Bolton, 504 Wyman St Broken Hill NSW 2880

AIG/3 Tri-R KIS TR-1 Q055 2/8/17 Nigel Arnot, PO Box 431 Boonah Qld 4310

AKA/3 PA-28-180 Archer 28-7405154 10/7/17 Patrick Byrne, 36 Graham Pl Box Hill Vic 3128

AMJ/3 PA-32-300 Cherokee Six 32-40343 6/7/17 Paul Short, PO Box 99 Normanton Qld 4890

AOG/3 Auster J/5R Alpine 3301 26/6/17 Paul Clough, PO Box 104 Red Hill Qld 4059

APB/3 DH82A Tiger Moth 113 1/8/17 Timothy Keirle, 225 Cumbalum Rd Cumbalum NSW 2478

AVP/6 Gippsland GA8 Airvan GA8-05-089 27/7/17 Geraldton Air Charter, PO Box 160 Moonyoonooka WA 6532

AZH/4 Gippsland GA8 Airvan GA8-07-111 18/7/17 GA Finance Australia, PO Box 83 Paynesville Vic 3880

BCX/3 Agusta-Bell 206B-2 JetRanger II 8012 29/6/17 Central (Qld) Holdings, PO Box 722 Emerald Qld 4720

BIW/2 Cessna R182 Skylane RG R18201106 2/8/17 Stawilton No 110, PO Box 58 Wynyard Tas 7325

BJP/4 Cessna 210N Centurion 21064155 28/7/17 Wrightsair, 52 Bulla Rd Strathmore Vic 3041

BKV/3 Kawasaki BK117B-2 1109 7/7/17 Skyplan Australia, PO Box 275 Rosny Park Tas 7018

BLH/4 Country Air Space Walker II SW2-802K 2/8/17 James Dodds, 35 Seamount Quay Noosaville Qld 4566

BLR/2 Bell 206B-2 JetRanger II 1309 4/8/17 Sydney Helicopters, 25 Wentworth St Granville NSW 2142

BNV/2 Victa Airtourer 100 111 25/7/17 Selohesra Aviation, 49 Mollison St Kyneton Vic 3444

BQA/3 Beech A36 Bonanza E-1383 19/7/17 Rotor Force Australia, 3/25 Learjet Dr Caboolture Qld 4510

BQR/9 Robinson R22 Beta II 4734 12/7/17 Hughenden Motorcycles, PO Box 82 Hughenden Qld 4821

BQR/9 Robinson R22 Beta II 4734 14/7/17 Koolardie Aviation, PO Box 3495 Hermit Park Qld 4812

BRW/3 Maule M-5-235C Lunar Rocket 7229C 1/8/17 Brian Rau, 25 Hartley St Flagstaff Hill SA 5159

BYC/2 Cessna 182Q Skylane 18265412 11/7/17 Cougar Power Systems, 15 Terrace Pl Murarrie Qld 4172

BZA/2 PA-28-161 Warrior II 28-7916038 7/7/17 Lilydale Flying School, PO Box 525 Lilydale Vic 3140

CCG/2 Stoddard Hamilton Glasair GII-RG 2070 6/7/17 Brett Goodrich, 47 Holyrood St Hampton Vic 3188

CFY/1 Beech A23-19 Musketeer MB-142 31/7/17 Trevor Phillips, Hangar H17B1 Redcliffe Aerodrome Qld 4020

CHV/2 Bell 206B-3 JetRanger III 2770 29/6/17 Nautilus Aviation Heli, Hangar 9 Bushpilots Ave Cairns Airport Qld 4870

CLV/2 Bell 206B-3 JetRanger III 4356 1/8/17 Ian Jarvis, 425 Frenchville Rd Frenchville Qld 4701

CTT/3 Robinson R44 Raven II 12599 12/7/17 Michael Dunn, 42 Sunrise Dr Mulgrave Vic 3170

CWW/1 PA-28-161 Warrior II 28-8116155 26/6/17 Lilydale Flying School, PO Box 525 Lilydale Vic 3140

DDM/4 PA-28-181 Archer III 2843060 26/6/17 Lilydale Flying School, PO Box 525 Lilydale Vic 3140

DFK/1 Cessna 172E Skyhawk 17251765 20/7/17 Malcolm Mathers, 50 Stuart Rd Tyabb Vic 3913

DGO/2 Cessna A188/A1 Agwagon 188-0064 11/7/17 Andrew Davies, 10 Windsor Way Urraween Qld 4655

DSJ/2 Auster IIIF 373 14/7/17 Stuart Lee, 52 Bronzewing Cl Elanora Qld 4221

DXJ/1 Cessna 182L Skylane 18259119 4/8/17 Mark Smith, 31 Eton St Toowong Qld 4066

DXM/3 American Champion 8GCBC Scout 504-2008 28/7/17 KTA-Tator Australia, 136 Lord St Richmond Vic 3121

DZI/1 Cessna 177 Cardinal 17700150 26/6/17 Colin Zadow, PO Box 3492 Burleigh Qld 4220

ECI/1 Victa Airtourer 100 102 7/7/17 Lilydale Flying School, PO Box 525 Lilydale Vic 3140

ETL/1 Grumman AA-1A Yankee AA1A-0374 2/8/17 Barry Smith, PO Box 430 Malanda Qld 4885

FBG/1 Cessna 182D Skylane 18253456 2/8/17 Philip Brook, 15 Moolabar St Morningside Qld 4170

FBM/3 Cessna 310R 310R0837 28/7/17 Handel Aviation, PO Box 1027 Gymea NSW 2227

FGM/4 Beech 95-C55 Baron TE-194 13/7/17 Flight Standards, PO Box 40470 Casuarina NT 0811

FJQ/2 Dassault Falcon 50 252 17/7/17 Business Aviation Solutions, PO Box 263 Tugun Qld 4224

FTK/2 Jabiru J230-D J475 2/8/17 Maxwell Colebourn, 9 Nedlands Cl West Wodonga Vic 3690

GAL/2 Grob G102 Astir CS 1294 2/8/17 Trevor Bath, 3 Eckersley Heights Winthrop WA 6150

GCD/1 Pilatus B4-PC11 034 28/7/17 Paul MacRae, 1800 Anderleigh Rd Downsfield Qld 4570

GNG/3 Schempp-Hirth Standard Cirrus 672 19/7/17 Garry Sharp, 2A Truganini Rd Carnegie Vic 3163

GUC/4 Slingsby T21B Sedburgh 1297 27/6/17 Peter Corkery, PO Box 220 Tocumwal NSW 2714

GUW/2 Schleicher ASW 20 B 20633 25/7/17 Joseph Luciani, 20 Cathie St Ballarat East Vic 3350

GVO/2 EoN Olympia 2B EoN/O/122 27/6/17 Peter Corkery, PO Box 220 Tocumwal NSW 2714

GWD/1 PA-28-160 Cherokee 28-112 4/7/17 Coomalie Air Maintenance, PO Box 198 Batchelor NT 0645

GWD/1 PA-28-160 Cherokee 28-112 6/7/17 Martin Jacobson, 6 Edward St Benalla Vic 3672

GZA/4 Rolladen-Schneider LS 8-18 8347 20/7/17 Richard Robinson, 211 Humphries Rd Frankston South Vic 3199

GZV/2 Schleicher ASW 28-18 28520 2/8/17 Anthony Carling, PO Box 128 Hampton North Vic 3188

HBA/4 Bell 222U 47505 27/7/17 Helibiz, PO Box 1100 Airlie Beach Qld 4802

HBL/3 Robinson R22 Beta II 4255 20/7/17 Lee Challacombe Helicopters, PO Box 3 Capella Qld 4723

HCI/1 DH82A Tiger Moth 1/8/17 Timothy Keirle, 225 Cumbalum Rd Cumbalum NSW 2478

HCS/1 PA-28-161 Warrior II 28-8016189 26/6/17 Barry Hayward, 24 High St Bega NSW 2250

HFU/3 Robinson R22 Beta II 2934 20/7/17 Helico Australia, 7 Whanregarwen Rd Whanregarwen Vic 3714

HHJ/1 Cessna 210M Centurion 21061942 27/7/17 Magspec Airborne Surveys, PO Box 1937 Wangara WA 6947

HHO/3 Robinson R22 Beta II 4603 19/7/17 Double A Aviation, PO Box 63 Clermont Qld 4721

HON/2 Robinson R44 Raven I 2002 17/7/17 Grant Farris, PO Box 39531 Winnellie NT 0821

HPJ/3 Robinson R44 Raven II 10340 27/6/17 Corsaire, 21 Mustang Rd Jandakot Airport WA 6164

HPO/2 Aerospatiale AS350BA Squirrel 2186 20/7/17 Somerbrook, PO Box 9414 Wilsonton Qld 4350

HPQ/1 Beech C24R Sierra 200 MC-537 13/7/17 Jeffrey Mair, 12 Dederang Ave Clifton Springs Vic 3222

HQQ/4 Cirrus SR20A-G2 1734 1/8/17 RJ Gee, 2A Barr Cres Pakenham Vic 3810

HSS/2 Robinson R22 Beta II 3033 3/8/17 Parker Helicopters, 366 McKenzie Rd Alton Downs Qld 4702

IHL/3 Robinson R44 Raven I 1789 26/7/17 Skyline Aviation Group, PO Box 8015 Marks Point NSW 2280

IHL/3 Robinson R44 Raven I 1789 3/8/17 James McVinish, 159 Russell St Newtown Qld 4350

IIX/3 Schempp-Hirth Nimbus 3 27 6/7/17 Stuart Wood, 3 Stoneman St Karrinyup WA 6018

INV/3 Beech 95-B55 Baron TC-1792 27/7/17 Ryan Heggie, PO Box 239 Nyngan NSW 2825

ITM/3 Bell 206B-2 JetRanger II 1141 29/6/17 Fly Weel, 103 Lahrs Rd Ormeau Qld 4208

IXM/1 Robinson R22 HP A1 0220 4/8/17 Pureclass Holdings, PO Box 193 Geraldton WA 6531

JCF/2 DH82A Tiger Moth 181 4/7/17 Conrad Hammel, PO Box 74 Tyabb Vic 3913

JDN/3 Beech 58 Baron TH-1020 26/6/17 Vesa Saario, PO Box 1153 South Melbourne Vic 3205

JUJ/2 Bell 47G-3B-1 3392 11/7/17 Brett Heaslip, PO Box 12 Hamley Bridge SA 5401

JVG/1 Cessna 172RG Cutlass 172RG0539 27/7/17 Full Throttle Aero, PO Box 8876 Carrum Downs Vic 3201

JZT/3 Robinson R44 Raven I 2209 18/7/17 Border Aviation Services, PO Box 190 Goondiwindi Qld 4390

KEZ/1 Cessna 402C 402C0262 2/8/17 Aerohire, 17 Mustang Rd Jandakot Airport WA 6164

KGI/1 Cessna 210N Centurion 21064169 4/8/17 LA and AM Matthews, 52 Bulla Rd Strathmore Vic 3041

KLY/3 Robinson R22 Beta II 4424 21/7/17 Stock and Station Aviation, PO Box 1094 Ballina NSW 2478

KNM/2 PA-28R-180 Cherokee Arrow 28R-30568 26/7/17 Fly Oz, 1759 Kangarooby Rd Gooloogong NSW 2805

KUF/1 Cessna 150G 15065489 3/8/17 Pureclass Holdings, PO Box 193 Geraldton WA 6531

KWZ/2 Pilatus PC-12/47E 1389 28/6/17 Fly Weel, 103 Lahrs Rd Ormeau Qld 4208

KXF/1 Cessna 150G 15066535 26/6/17 James Francis, 27/15 Abel Smith Cres Mount Ommaney Qld 4074

LDS/2 Schweizer 269C-1 300CB 0270 12/7/17 Warrengail Pastoral, 457 Tumoulin Rd Evelyn Central Qld 4888

LEL/1 Cessna 152 15283715 26/7/17 Basair Australia, PO Box 173 Georges Hall NSW 2198

LIO/1 Cessna 172N Skyhawk 17269668 20/7/17 North Queensland Aero Club, PO Box 447 Mareeba Qld 4880

LJH/1 Vans RV-4 Q38 19/7/17 Werner Fourie, 14 Henderson Dr Kallaroo WA 6025

LKC/1 Cessna 402C 402C0625 2/8/17 Aerohire, 17 Mustang Rd Jandakot Airport WA 6164

LKM/1 Cessna 340A 340A0330 2/8/17 Thornton Investments, PO Box 7282 Greenway ACT 2900

LQE/1 SOCATA TB-20 Trinidad 1046 27/6/17 Christopher Shea, PO Box 90 Bowral NSW 2576

MHO/3 Cessna 510 Mustang 510-0363 21/7/17 Tadmar Investments, PO Box 100 Maddington WA 6989

MNK/1 Beech A36 Bonanza E-1526 6/7/17 WDC Equipment and Contracting, PO Box 824 Chinchilla Qld 4413

MPM/3 Diamond DA40-180 Diamond Star 40.674 12/7/17 Aircrew Training and Support, PO Box 4238 Springfield Central Qld 4300

MTW/1 PA-28-140 Cherokee Cruiser 28-7625016 10/7/17 Evan Davies, PO Box 4051 Saint Marys East NSW 2760

MTZ/1 PA-28-140 Cherokee Cruiser 28-7625213 7/7/17 Graham Levitt, 53 Yanderra Gr Cherrybrook NSW 2126

MVU/2 Air Tractor AT-502 502-0112 20/7/17 Agforce, PO Box 863 Parkes NSW 2870

MWC/1 PA-31 Navajo 31-8212011 12/7/17 New Day Aviation Services, PO Box 4247 Dendenong South Vic 3164

MYO/3 Team F1 Rocket 069 2/8/17 Kennedy Aviation, 450 Quia Rd Gunnedah NSW 2380

NBX/4 Extra EA300/L 082 14/7/17 Oliver Dunkel, PO Box 274 Bentley WA 6982

NDM/1 Cessna 172RG Cutlass 172RG0569 17/7/17 Anthony Kerr, 47 Glory Hill Rd Kybong Qld 4570

NFW/2 Thrush S2R-H80/510G H80-199 3/7/17 Aero Professional Services Emerald, PO Box 596 Emerald Qld 4720

NIV/1 Cessna 207A Stationair 8 20700627 28/7/17 Pureclass Holdings, PO Box 193 Geraldton WA 6531

NLN/1 Cessna 182C Skylane 52701 26/7/17 DMB Aviation Services, 2/9 Osney Ave Ivanhoe Vic 3079

NSA/3 Cessna 441 Conquest II 441-0087 2/8/17 Aerohire, 17 Mustang Rd Jandakot Airport WA 6164

NWX/1 PA-28RT-201T Turbo Arrow IV 28R-7931009 27/6/17 Horsham Aviation Services, PO Box 626 Horsham Vic 3402

NZE/3 Rolladen-Schneider LS 6c 6201 18/7/17 Lesley Scott, 104 Roberts Ct Sandy Creek Qld 4515

OIR/1 Tecnam P2006T 019 26/7/17 Beasts Company, 406 Wilton Rd Greens Creek Qld 4570

OUD/1 Beech A36 Bonanza E-1828 27/7/17 Stephen Helliwell, 21735 Mullewa-Wubin Rd Wubin WA 6612

OWW/1 Tecnam P2006T 020 19/7/17 Soar Aviation Aircraft Holding, 1 Second Ave Moorabbin Airport Vic 3194

OYM/1 PA-31 Navajo 31-7912084 3/7/17 Lilydale Flying School, PO Box 525 Lilydale Vic 3140

OZW/1 Robinson R22 Beta II 3645 11/7/17 Heli Services NQ, PO Box 57 Atherton Qld 4883

PIB/1 PA-22-160 Tri-Pacer 22-7630 20/7/17 Mark O’Halloran, PO Box 653 Swan Hill Vic 3585

PIL/8 Pilatus PC-12/47E 1693 26/6/17 Pegasus Air, 64 North Tce Kent Town SA 5067

PJK/1 Cessna P210N Centurion TN550 P21000010 3/7/17 NFH, 44 Connor Rd Tregeagle NSW 2480

PMR/2 PZL M-18A Dromader Turbine 1Z024-12 29/6/17 Camel Aviation, PO Box 339 Emerald Qld 4720

PWZ/5 PA-31P-350 Mojave 31P-8414009 31/7/17 Country Imaging, 65 Henley Beach Rd Mile End SA 5031

RCR/3 PA-28-181 Archer III 2890209 3/7/17 Lilydale Flying School, PO Box 525 Lilydale Vic 3140

RHX/2 Cessna 172G Skyhawk 17253979 4/8/17 David Pittaway, 14 West Tce Haslam SA 5680

RMI/3 Beech 76 Duchess ME-70 26/6/17 William Quintal, PO Box 4338 Shellharbour NSW 2529

RMX/4 Beech A36 Bonanza E-654 13/7/17 Edward Wilson, 417 Leonard St Hay NSW 2711

RNM/2 Beech A36 Bonanza E-283 3/7/17 Lilydale Flying School, PO Box 525 Lilydale Vic 3140

RNZ/4 Robinson R44 Raven II 10566 1/8/17 Skyline Aviation Group, PO Box 8015 Marks Point NSW 2280

RSS/1 PA-28-140 Cherokee 28-22862 7/7/17 Rodney Duxbury, 5 Settlement Ct Bargara Qld 4670

RVL/3 PA-28-140 Cherokee Cruiser 28-7425336 24/7/17 Laurence Medlock, 22-26 Railway St Goroke Vic 3412

SCO/2 Aerospatiale AS350BA Squirrel 1276 6/7/17 Professional Helicopter Services, 44-46 Bundora Pde Moorabbin Airport Vic 3194

SDL/1 Beech 58 Baron TH-455 26/7/17 Black Diamond Aviation, PO Box 1508 Nhulunbuy NT 0881

SGS/3 Cirrus SR22-G2 0821 11/7/17 Nathan Ovendon, 10 Tinnock Pl Orange NSW 2800

SGS/3 Cirrus SR22-G2 0821 12/7/17 Tinnock Developments, 10 Tinnock Pl Orange NSW 2800

SHJ/1 Cessna 182Q Skylane 18265394 24/7/17 Alexander Rose, PO Box 298 Crookwell NSW 2583

SIJ/2 Bell 206B-3 JetRanger III 3260 19/7/17 Stock-Air Heliworks, “Stockyard Creek” Marlborough Qld 4705

SMW/1 Beech 58 Baron TH-694 30/6/17 Airmed Australia, PO Box 222 Georges Hall NSW 2198

SNE/3 Cessna TR182 Skylane RG R18201678 26/6/17 Ruhani Air, PO Box 4095 Essendon Fields Vic 3041

SPD/2 PA-28-180 Cherokee C 28-3817 26/6/17 Nicholas Kendall, 30 Forestdale Dr Forestdale Qld 4118

SPQ/2 Cessna 172S Skyhawk SP 172S8905 10/7/17 Airways Aviation Education, Gold Coast Airport Bilinga Qld 4225

SPS/1 Cessna 340A 340A0363 12/7/17 Rapair Maintenance, PO Box 944 Archerfield Qld 4108

STP/3 Robinson R22 Beta II 3694 19/7/17 Neville Condon, PO Box 468 Tully Qld 4854

STQ/5 Robinson R22 Beta II 4736 17/7/17 Gulf Aircraft, PO Box 81 Gatton Qld 4343

SWH/2 Aerospatiale AS350BA Squirrel 1676 26/7/17 Jansons Concrete and Haulage, 10 George Tyson Dr Canberra Airport ACT 2609

TDA/2 Robinson R22 Beta II 4584 21/7/17 Corsaire, 21 Mustang Rd Jandakot Airport WA 6164

TDX/1 Cessna 150M 15075793 27/7/17 Terrence Schmidt, 116B Providence Dr Bowhill SA 5238

TFF/2 Cessna 210N Centurion 21064277 11/7/17 Cole Darley, PO Box 40764 Casuarina NT 0811

TFX/3 Cessna 208B Grand Caravan 208B2412 10/7/17 Chartair, PO Box 41170 Casuarina NT 0811

TGZ/2 Robinson R44 Raven I 2373 13/7/17 Aussie Timberco, PO Box 81 Wandin North Vic 3139

TIW/1 Cessna 150M 15077408 10/7/17 Andrew Slade, 18 Saint John Pl Rowville Vic 3178

TLG/1 PA-32RT-300 Lance II 32R-7885246 28/7/17 Brett Wheatland, 87 Green Valley Rd Norton Summit SA 5136

TLM/1 Cessna 172N Skyhawk 17270804 2/8/17 Aileron Pastoral Holdings, PO Box 3051 Prahran Vic 3181

TNQ/3 GippsAero GA8 Airvan GA8-16-237 20/7/17 Gregory Letondeur, PO Box 7 Edge Hill Qld 4870

TPA/2 Cessna 150B 15059372 27/6/17 Hargreaves Aviation, PO Box 229 Yea Vic 3717

TSZ/2 Robinson R22 Beta 1494 25/7/17 Jetpoint, PO Box 789 Biggera Waters Qld 4216

TTB/3 Beech 76 Duchess ME-359 11/7/17 Mohanad Noaman, 31 Clapham St Regent Park NSW 2143

TTB/3 Beech 76 Duchess ME-359 1/8/17 Loukas Kovanis, PO Box 110 Georges Hall NSW 2198

TVS/4 Robinson R44 Raven II 11833 17/7/17 Deba International, PO Box 1376 Shepparton Vic 3632

UKB/1 Schleicher ASW 24 E 24827 19/7/17 Johan Kauffmann, PO Box 310 Eumundi Qld 4562

UMC/3 Eiri PIK-20E 20267 13/7/17 Francis Savage, 12 Glenway Rd Hallett Cove SA 5158

UNE/3 Cessna A152 Aerobat A1521004 26/6/17 Ruhani Air, PO Box 4095 Essendon Fields Vic 3041

VGG/3 Cirrus SR22-G4 3933 4/8/17 Argyll Surgical Services, 40 Rialanna St Kenmore Qld 4069

VTS/1 Start and Flug H 101 Salto 50 30/6/17 Mathew Sternberg, 14 Glencoe St Warwick Qld 4370

WCC/1 Cessna 182A Skylane (Tail wheel conversion) 51438 14/7/17 Paul Mitrega, 61 Butler St Inverell NSW 2360

WFH/1 DHC-1 Chipmunk T Mk 10 C1/0116 7/7/17 David Cooke, 40 Watonga St Port Macquarie NSW 2444

WFV/2 Cessna A152 Aerobat A1521024 3/8/17 Martin Burridge, 44 Warren St Seaham NSW 2324

WJL/1 Cessna 150B 15059567 1/8/17 Robert Willmott, 49 Lindberg Rd Busselton WA 6280

WKG/2 PA-32RT-300T Turbo Lance II 32R-7887269 27/7/17 Turnkey Instruments, 35 Connor Rd Lesmurdie WA 6074

WKR/1 PZL KR-03A Puchatek 03-20 30/6/17 WA Air Training Corps Gliding Wing, 300 Vincent St Leederville WA 6007

WLS/3 PA-32R-300 Cherokee Lance 32R-7780303 7/7/17 Territory Air Services, PO Box 40987 Casuarina NT 0811

WOC/1 Cessna U206F Stationair U20603464 11/7/17 Stephen Elliott, 417 Fulham Rd Cressbrook Qld 4313

WZU/3 Robinson R44 Raven I 2457 20/7/17 Alderley Pastoral, GPO Box 740 Brisbane Qld 4001

XAC/1 Cessna 182R Skylane 18268124 27/7/17 Thomas Pollard, PO Box 52 Borden WA 6338

XNA/1 North American AT-6D Harvard Mk IIA 88-9754 4/7/17 Richard Mason, PO Box SM232 South Mildura Vic 3501

XOJ/1 PZL Bielsko SZD-51-1 Junior B-1821 20/7/17 North Queensland Soaring Centre, 10 Buck St Mysterton Qld 4812

XSV/1 Vans RV-8 81057 4/7/17 Karl Klocke, PO Box 259 Willunga SA 5172

XSZ/1 Yakovlev Yak-55M 950901 2/8/17 Brumby Aircraft Australia, 112 Airport Rd Cowra NSW 2794

XWE/1 Cirrus SR22-G3 3553 2/8/17 Cirrus Sunshine Coast, PO Box 5 Moffat Beach Qld 4551

XYB/1 SOCATA TB-10 Tobago 985 2/8/17 Leo White, 15 Harm St Dugandan Qld 4310

YAX/1 Yakovlev Yak-50 832504 11/7/17 Nicholas Maddocks, 9 Fox St Booval Qld 4304

YAY/1 Yakovlev Yak-50 852904 18/7/17 Matthew Coughlin, 469 Coolangatta Rd Berry NSW 2535

YDA/3 Cirrus SR22T-G5 GTS 0443 11/7/17 SRE Holdings, PO Box 188 Boonah Qld 4310

YDJ/1 Robinson R44 Raven I 2468 3/8/17 John Carter, PO Box 18 Nyngan NSW 2825

YHA/2 Yakovlev Yak-18T 5200507/05-36 18/7/17 Nigel Arnot, PO Box 431 Boonah Qld 4310

YKM/1 Cessna 182T Skylane 18281374 18/7/17 PHW Aero, PO Box 4084 Ainslie ACT 2602

YLL/1 Beech A36 Bonanza E-2973 3/7/17 Stringair Vision, PO Box 1858 Rockhampton Qld 4700

YMS/2 Robinson R22 Beta II 4455 7/7/17 William Darcy, Private Bag 21 Tennant Creek NT 0862

ZBL/1 Schempp-Hirth Discus CS 004CS 17/7/17 John Barnes, 22 Hunter St West Rockhampton Qld 4700

ZCF/1 Agusta A109E Power 11122 25/7/17 Jayrow Helicopters, Hangar 59 Bundora Pde Moorabbin Airport Vic 3194

ZCZ/2 Vans RV-6A 24825 25/7/17 Christopher Wilson, 51 Gimba St Mitchelton Qld 4053

ZHA/2 Cessna 172S Skyhawk SP 172S12014 12/7/17 Major Blue Air, PO Box 309 Bullcreek WA 6149

ZHC/2 Cessna 172S Skyhawk SP 172S12021 12/7/17 Major Blue Air, PO Box 309 Bullcreek WA 6149

ZUF/1 Robinson R44 Raven II 13191 31/7/17 Emmitts Excavations, 9 Belle Vue Rd Golden Sq Vic 3555

ZWT/1 Robinson R44 Astro 0716 17/7/17 Shane Kroesen, 2-12 Millwood Ct Jimboomba Qld 4280