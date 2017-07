August 2017

NEW ALLOCATIONS

REGISTRATION/TYPE/SERIAL NUMBER/DATE/OPERATOR/PREVIOUS REGISTRATIONS

AIN/5 Curtiss P-40N-5-CU Kittyhawk 28709 15/6/17 Precision Airmotive, 171 Trakton Rd Whorouly Vic 3735 VH-AOE 42-104947

BHS/4 Beech 18-3TM CA-198 9/6/17 CHT Aviation, 5 Rhondda Rd Teralba NSW 2284 N6127 1598 (RCAF)

CKS/5 Zenair CH601XLB Zodiac 6-6144 19/6/17 Steven Mogg, 19 Wray Pl Gowrie ACT 2904

DPZ/4 Robinson R44 Raven I 2474 20/6/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

EEJ/5 Thrush S2R-H80/510G H80-198DC 23/6/17 Statewide Aviation, PO Box 1116 Moree NSW 2400 N6216G

EEL/2 Beech B200 Super King Air BB-1697 16/6/17 Royal Flying Doctor Service of Australia, 12 Casuarina St Brisbane Airport Qld 4008 VH-FDD N40483

EVB/2 Cessna 207 Skywagon 20700171 5/6/17 Kevin Warren, PO Box 438 Port Lincoln SA 5606 ZK-MDZ ZK-SAL VH-GKZ P2-SEB P2-GKU VH-GKU (VH-UBR) (N1571U)

FGC/3 Kavanagh G-450 G450-538 13/6/17 Hot Air, PO Box 5115 Cairns Qld 4870

FGO/2 Air Tractor AT-802A 802A-0705 14/6/17 Dunn Aviation, 11B Eagle Dr Jandakot Airport WA 6164 N2358G

FJQ/2 Dassault Falcon 50 252 29/5/17 Falcon 50, PO Box 689 Camden NSW 2570 N959DM XA-RUY N52FJ XA-TDD N50FJ N93GH (N313GH) F-WWHE

FLI/4 Kavanagh G-525 G525-530 13/6/17 Hot Air, PO Box 5115 Cairns Qld 4870

FUG/2 Robinson R44 Raven I 2128 31/5/17 Delroy Park, PO Box 3053 Tuggerah NSW 2259 VH-DPZ

GHS/4 Schleicher ASG 29-18 29040 19/6/17 Stephen Harris, 450 Trees Rd Tallebudgera Qld 4228 VH-GBB VH-ZBB

HSQ/2 Grumman HU-16A Albatross G368 21/6/17 Catalina Airlines, 42 Belmont Ave Belmont WA 6104 VH-MAH N143DB BuAer142361 USCG1291 BuAer142361

ISP/2 Sikorsky S-92A Helibus 920161 19/6/17 HNZ Australia, 1/45 Ventnor Ave West Perth WA 6005 N931R N931PH N161U

ISV/2 Sikorsky S-92A Helibus 920028 19/6/17 HNZ Australia, 1/45 Ventnor Ave West Perth WA 6005 N692R N692PH

JMM/3 Bell 206L-3 LongRanger III 51400 7/6/17 Stirling Consolidated (Qld), “Eulogie” Dululu Qld 4702 P2-PBB N86CE N11EA JA6056 N6519E

KPQ/2 DH82A Tiger Moth 83183/T325 2/6/17 Keith Powell, 108 Commodore Cres Narromine NSW 2821 VH-KBX VH-AIX T5458

LAV/2 Cessna 404 Titan 404-0423 23/6/17 Bayswater Road, 34 Eastern Ave Bilinga Qld 4225 VH-TTK ST-AMA D-IKEP PH-FWA LN-KAB (SE-IBF) N8823K

LUW/1 Kavanagh B-350 B350-537 13/6/17 Hot Air, PO Box 5115 Cairns Qld 4870

NFW/2 Thrush S2R-H80/510G H80-199 22/6/17 Statewide Aviation, PO Box 1116 Moree NSW 2400 N5539C

NJC/2 Embraer EMB-505 Phenom 300 50500080 15/6/17 Revesco Aviation, 145 Fauntleroy Ave Perth Airport WA 6105 PK-RJD PT-RAB

NSV/2 Bell 206L-3 LongRanger III 51486 19/6/17 Naughton Helicopter Services, PO Box 178 Sorrento Vic 3943 N30LR N8588X

NWE/4 Cirrus SR22T-G6 Australis 1512 20/6/17 David Moore, 38 Upper St Tamworth NSW 2340

OGY/2 Aeroprakt A32 Vixxen 032 9/6/17 Stewart Bracken, 6 Bailey Pl Mornington Vic 3931

OIY/1 Kavanagh B-350 B350-536 13/6/17 Hot Air, PO Box 5115 Cairns Qld 4870

OKX/1 Kavanagh B-425 B425-540 14/6/17 The International Balloon Flight Co (Aust), PO Box 62 Cessnock NSW 2325

ROV/5 Diamond DA42 Twin Star 42.159 7/6/17 Airways Aviation Education, Gold Coast Airport Bilinga Qld 4225 JY-ZZZ OE-UHK (JY-AYLA1) OE-VPY

RPX/4 North American T-28B Trojan 200-106 1/6/17 Warplanes, 129 Upper Brookfield Rd Brookfield Qld 4069 VH-ZSH N5439X BuAer137743

STQ/5 Robinson R22 Beta II 4736 19/6/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

SXR/3 Cirrus SR22-G6 4462 19/6/17 Blueskye, 6 Maisie Cres Wembley Downs WA 6019 N1052

TJT/4 Agusta-Bell 206A JetRanger 8128 9/6/17 GA Chopper, PO Box 7709 Melbourne Vic 3004 VH-AQF 3C-JB (Austrian Air Force)

TJU/3 Diamond DA42NG Twin Star 42.N229 23/6/16 Oxford Aviation Academy (Australia), 19 Second Ave Moorabbin Airport Vic 3194

TJY/2 Diamond DA42NG Twin Star 42.N230 23/6/16 Oxford Aviation Academy (Australia), 19 Second Ave Moorabbin Airport Vic 3194

TJZ/2 Diamond DA42NG Twin Star 42.N231 23/6/16 Oxford Aviation Academy (Australia), 19 Second Ave Moorabbin Airport Vic 3194

TNQ/3 GippsAero GA8 Airvan GA8-16-237 6/6/17 GippsAero, PO Box 881 Morwell Vic 3840

TSZ/2 Robinson R22 Beta 1494 23/6/17 Professional Helicopter Services, 44-46 Bundora Pde Moorabbin Airport Vic 3194 VH-PHG VH-ELN JA7817

VTY/1 Eurocopter AS350B3 Squirrel 7024 29/5/17 Aviation Utilities, Lot 15 Parry Dr Bowral NSW 2576 C-GTEQ N976AE N513PH

YDJ/1 Robinson R44 Raven I 2468 19/6/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

YWT/1 Robinson R44 Raven II 11773 19/6/17 Chopper Aviation, PO Box 241 Horsham Vic 3402 VH-ZAH

YZE/2 Vans RV-14 140213 21/6/17 Praveen Vats, PO Box 2248 Mount Waverley Vic 3149

ZFV/1 AgustaWestland AW139 41389 9/6/17 Bristow Helicopters Australia, 130 Fauntleroy Ave Redcliffe WA 6104 N239MM

ZHA/2 Cessna 172S Skyhawk SP 172S12014 7/6/17 Airflite, 26 Newton Rd WA 6105 N20317

ZHB/2 Cessna 172S Skyhawk SP 172S12020 8/6/17 Airflite, 26 Newton Rd WA 6105 N2036W

ZHC/2 Cessna 172S Skyhawk SP 172S12021 7/6/17 Airflite, 26 Newton Rd WA 6105 N20385

ZOW/2 Kavanagh EX-60 EX60-541 21/6/17 Global Ballooning, 30 Dickmann St Richmond Vic 3121

ZXP/1 Zenair CH620 Gemini 5-0001 2/6/17 Armando Papallo, 29 Macleay St Ryde NSW 2112 N6265N

AIRCRAFT RETURNING TO REGISTER

LZW/1 Robinson R44 Raven I 2085 13/6/17 Desert Rat, PMB 926 Derby WA 6728 VH-LZW

DELETIONS

ACZ/7 Kawasaki BK117B-2 1035 13/6/17 Exported to PNG

AQF/7 Agusta-Bell 206A JetRanger 8128 9/6/17 Reregister VH-TJT

ATY/3 Cessna 402B 402B0924 22/6/17 Withdrawn from use

BBU/4 DHC-8-311 Dash 8 300A 232 30/5/17 Exported to Canada

BNF/5 Beech 23 Musketeer M-355 30/5/17 Withdrawn from use

CLQ/2 Cessna 182P Skylane 18262552 15/6/17 Exported to China

DAB/1 Cessna 150 17644 2/6/17 Withdrawn from use

DCB/2 Cessna 172H Skyhawk 17255517 1/6/17 Withdrawn from use

DFN/3 Bushby Midget Mustang AACA/111 2/6/17 Exported to Brazil

DPZ/3 Robinson R44 Raven I 2128 31/5/17 Reregistered VH-FUG

DUP/2 PA-44-180T Seminole 44-8107040 2/6/17 Exported to USA (N977PM)

EPY/2 McDonnell Douglas 600N Notar RN034 13/6/17 Exported to USA

EVU/2 Evektor EV-97 Harmony LSA 20121515 1/6/17 Transferredto RA-Aus register

FCO/2 Reims Cessna F337F Super Skymaster F33700045 13/6/17 Exported to New Zealand

FDD/2 Beech B200 Super King Air BB-1697 16/6/17 Reregistered VH-EEL

FLI/3 Kavanagh G-450 G450-299 5/6/17 Withdrawn from use

FXF/4 Fokker F-28-0100 One Hundred 11494 30/5/17 Withdrawn from use and scrapped at Guildford WA

GBB/4 Schleicher ASG 29-18 29040 19/6/17 Reregistered VH-GHS

JBI/2 PA-31-325 Navajo C/R 31-8212013 22/6/17 Damaged at Carrum Downs Vic 14/6/10

JPJ/2 Robinson R44 Raven II 10580 15/6/17 Withdrawn from use

KBX/2 DH82A Tiger Moth 83183/T325 2/6/17 Reregistered VH-KPQ

LZW/1 Robinson R44 Raven I 2085 29/5/17 Revoked

MAH/3 Grumman HU-16A Albatross G368 21/6/17 Reregistered VH-HSQ

NBP/2 Sikorsky S-92A Helibus 920259 15/6/17 Exported to UK (G-CKII)

OCS/1 Cessna 441 Conquest II 441-0030 16/6/17 Withdrawn from use

OPV/1 Seabird SB7L-360A Seeker 070009 5/6/17 Exported to USA

PHG/4 Robinson R22 Beta 1494 23/6/17 Reregistered VH-TSZ

TRA/1 Mooney M20E Super 21 412 22/6/17 Withdrawn from use

TTK/2 Cessna 404 Titan 404-0423 23/6/17 Reregistered VH-LAV

TUC/2 Piper J-3C-65 Cub 5526 29/5/17 Transferred to RA-Aus register

VHQ/1 Robinson R22 Beta 1890 16/6/17 Withdrawn from use

VTQ/1 AgustaWestland AW119 Koala Mk II 14793 23/6/17 Exported to Canada

WDB/4 Robinson R22 Beta II 4629 6/6/17 Crashed at Congararra Station NSW 23/5/14

WGX/1 Swearingen SA226-TC Metro II TC-312 15/6/17 Withdrawn from use

WZC/1 Beech 76 Duchess ME-360 7/6/17 Withdrawn from use

XRH/1 Cessna R172K Hawk XP R1722518 2/6/17 Exported to USA (N739AL)

YHD/2 Enstrom 280C Shark 1187 19/6/17 Crashed 5km NW Redcliffe Qld 28/2/15

ZAH/1 Robinson R44 Raven II 11773 19/6/17 Reregistered VH-YWT

ZPL/1 Embraer ERJ-190-100IGW 19000220 2/6/17 Exported to Ireland

ZSH/1 North American T-28B Trojan 200-106 1/6/17 Reregistered VH-RPX

ZUD/1 Schweizer 269C-1 300CB 0250 13/6/17 Exported to New Zealand

CHANGES OF OWNER OR OPERATOR

AIX/4 Cessna 172RG Cutlass 172RG0981 9/6/17 Edwina Gadsby, 222/209 Bay St Brighton Vic 3186

AKT/6 Robinson R22 Beta II 2760 30/5/17 Heli Scenic Flights and Training, PO Box 26 Bowral NSW 2576

AWS/2 PA-38-112 Tomahawk 38-80A0062 7/6/17 Phillip Headon, PO Box 369 Hay NSW 2711

BKD/2 Cessna 210N Centurion 21063127 8/6/17 Waddouring Farms, PO Box 982 Cottesloe WA 6911

BPJ/1 Cessna 172A 47328 7/6/17 Anthony Kerr, 47 Glory Hill Rd Kybong Qld 4570

BTM/2 Cessna 152 15282739 21/6/17 Riverina Aviation College, PO Box 7169 East Albury NSW 2640

BZX/3 Robinson R44 Raven 1132 5/6/17 Rum Island Helicopters, 162 Neville St Middle Park Vic 3066

CIM/1 PA-24-260 Comanche B 24-4517 21/6/17 David Strudwick, “Caralulup” Pilliga Rd Coonamble NSW 2829

CLS/4 Robinson R44 Raven II 13392 9/6/17 Corsaire, 21 Mustang Rd Jandakot Airport WA 6164

CNQ/4 Cessna 150L 15074880 20/6/17 Philippa Knopp, PO Box 1159 Coolum Beach Qld 4573

CVG/2 Cessna 177RG Cardinal 177RG0696 8/6/17 Lance Witton, 25 Killarney St Lamington WA 6430

CVK/1 PA-28-235 Cherokee C 28-11154 31/5/17 Darrell Church, PO Box 137 Manjimup WA 6258

CZA/3 Cessna 172S Skyhawk SP 172S8537 16/6/17 David Forrest, PO Box 506 Denmark WA 6333

DFB/1 Cessna 150F (Tail wheel conversion) 15063097 8/6/17 Anthony Slade, PO Box 8570 Orange East NSW 2800

DOJ/2 Bell 206B-3 JetRanger III 4102 6/6/17 Stroud Agricultural Company, PO Box 420 Terrey Hills NSW 2084

DOV/1 Cessna 172F Skyhawk 17252935 16/6/17 Peter Russell, PO Box 566 Port Lincoln SA 5606

EDB/2 PA-28-236 Dakota 28-7911240 21/6/17 Central Auto Sales, PO Box 447 Toowoomba Qld 4350

EDQ/3 Kavanagh E-240 E240-437 19/6/17 Go Wild Ballooning, 621 Maroondah Hwy Coldstream Vic 3770

EGR/3 Robinson R22 Beta 1959 8/6/17 Helico Australia, 7 Whanregarwen Rd Whanregarwen Vic 3714

EHG/1 Cessna 182M Skylane 18259379 15/6/17 Peach West, PO Box 1786 Townsville Qld 4810

EKR/1 Cessna 177B Cardinal 17701637 15/6/17 Gallard Aircraft Services, PO Box 796 Tumut NSW 2720

ENR/3 Bell 47G-3B-1 6597 21/6/17 Graeme Mahomed, PO Box 333 Tooradin Vic 3980

EOG/2 Air Tractor AT-802 802-0185 29/5/17 EOGVH, 11B Eagle Dr Jandakot Airport WA 6164

EOG/2 Air Tractor AT-802 802-0185 19/6/17 Robins Aviation, PO Box 528 Kerang Vic 3579

EYS/2 Cirrus SR22-G3 3448 1/6/17 Flying Logan, PO Box 831 Willunga SA 5172

FCK/5 Robinson R22 Beta II 2628 30/5/17 Sydney Choppers Group, 202/417 Bourke St Surry Hills NSW 2010

FHQ/1 PA-31-325 Navajo C/R 31-8112053 9/6/17 Tescorp, PO Box 520 Cronulla NSW 2230

FOC/1 Cessna 210L Centurion 21061327 23/6/17 Waddouring Farms, PO Box 982 Cottesloe WA 6911

FOV/2 Cessna 208B Grand Caravan 208B1120 20/6/17 Aviair, PO Box 612 Kununurra WA 6743

FRC/2 Air Tractor AT-301 301-0286 21/6/17 Aero-Professional Services, PO Box 596 Emerald Qld 4720

FSG/3 Maule M-5-235C Lunar Rocket 19/6/17 John Ashcroft PO Box 531 Hahndorf SA 5245

FSG/3 Maule M-5-235C Lunar Rocket 7186C 19/6/17 Air Safety Navigators, 18 Pittersen Rd Darlington WA 6070

FWD/1 Beech A23A Musketeer M-1079 9/6/17 Damian Darby, PO Box 148 Maffra Vic 3860

FYH/3 Bell 206B-3 JetRanger III 4602 22/6/17 Andrew Adams, 35765 Landsborough Hwy Barcaldine Qld 4725

GGO/2 AII AVA-101 72G-0086 15/6/17 Bahman Nowrouzi, 5 Kelsy Ct Craigieburn Vic 3064

GID/1 Pilatus B4-PC11 092 22/6/17 Australian Gliding Museum, 2 Bicton St Mount Waverley Vic 3149

GME/2 Glaser-Dirks DG-100 66 1/6/17 Thomas Gilbert, 126 Baker St Temora NSW 2666

GQR/3 Schleicher ASG 29-18 E 29535 31/5/17 Bruce Taylor, 502 Terrible Vale Rd Kentucky South NSW 2354

GSL/1 Schleicher ASK 13 13274 9/6/17 Fabian Gaida, 17 Creekwood Ave Pakenham Vic 3810

GZF/1 Glasflugel H201B Standard Libelle 149 8/6/17 Adam Bland, 51 Dangar Cir Medowie NSW 2318

HAG/1 PA-28RT-201 Arrow IV 28R-8118031 22/6/17 Black Range Estate, 638 Limestone Rd Yea Vic 3717

HDZ/2 Glaser-Dirks DG-300 Elan 3E114 2/6/17 Guy Whitehead, 7 The Barricade Castlecrag NSW 2068

HFD/2 Robinson R22 Beta II 3254 29/5/17 Pilbara Rotor Muster, “Hooley” RMB 3 Tom Price WA 6751

HHK/1 PA-32R-300 Cherokee Lance 32R-7780009 29/5/17 Robert Frauenfelder, PO Box 1098 Griffith NSW 2680

HJL/3 Robinson R22 Beta II 3578 16/6/17 Foxling, PO Box 97 Richmond Qld 4822

HRR/4 Kawasaki BK117B-2 1050 23/6/17 Heli Holdings, 8 Acacia St Brisbane Qld 4007

HSB/2 Robinson R22 Beta II 4102 30/5/17 Professional Helicopter Services, 44-46 Bundora Pde Moorabbin Airport Vic 3194

HVD/1 North American AT-6D Harvard Mk III 88-15870 20/6/17 RAAF Museum, RAAF Williams Point Cook Vic 3027

HVE/2 Robinson R44 Raven I 1645 7/6/17 William Seymour, “Split Rock” Barkly Hwy Camooweal Qld 4828

HVI/1 Cessna 152 15281112 19/6/17 Albatross Aero Club, PO Box 790 Nowra NSW 2541

HZV/1 Cessna R182 Skylane RG R18200024 7/6/17 South Coast Air Centre, PO Box 798 Willunga SA 5172

ICS/1 PA-39 Twin Comanche C/R 39-68 6/6/17 Rantiki, 1 Benjamin Ct Ringwood North Vic 3134

IJT/1 PA-28-161 Warrior II 28-7816260 1/6/17 Aviation Management Services, 125 Second Ave Moorabbin Airport Vic 3194

IKX/1 Grob G103 Twin Astir 3032 20/6/17 Lake Keepit Soaring Club, 234 Keepit Dam Rd Lake Keepit NSW 2340

IVI/5 Robinson R44 Raven I 2114 21/6/17 Arafura Helicopters, PO Box 4816 Alice Springs NT 0871

IXN/3 Extra EA300/LC 330LX LC-007 1/6/17 Wings Airborne, PO Box 76 Georges Hall NSW 2198

JCK/1 Cessna 172N Skyhawk 17269160 29/5/17 Southern Star Holdings, 7 South Port St West Leaderville WA 6007

JGC/1 Mooney M20J 205 24-3077 21/6/17 Sarah O’Sullivan, 16 Robb St Essendon Vic 3040

JHI/2 Robinson R22 Beta II 3711 15/6/17 Helico Australia, 7 Whanregarwen Rd Whanregarwen Vic 3714

JHW/3 PA-28-181 Archer II 28-7990187 8/6/17 William Quintal, 41 Parklands Dr Shellharbour NSW 2529

JMN/2 Bell 206B-2 JetRanger II 1950 2/6/17 Aerostructures Australia, 1/662 Lores Bonney Dr Archerfield Airport Qld 4108

JNF/1 Cessna 152 15281591 2/6/17 Gregory Williams, PO Box 173 Mareeba Qld 4880

JVR/2 Cessna U206G Stationair U20604795 1/6/17 Jetpoint, PO Box 789 Biggera Waters Qld 4216

JXS/1 Mooney M10 Cadet 700024 20/6/17 Andreas Stucken, 6 Hay St Lyndhurst NSW 2797

KDL/1 Beech C23 Sundowner 180 M-1912 30/5/17 Garry Williams, 148 Havilah La Trundle NSW 2875

KEK/1 PA-32R-301T Turbo Saratoga SP 32R-8029037 29/5/17 Southfield Properties, 2A/574 Whitehorse Rd Mitcham Vic 3132

KOW/1 Cessna 172H Skyhawk 17255516 7/6/17 Helifarm, PO Box 718 Naracoorte SA 5271

KPF/2 Cessna A185E Skywagon 18501771 21/6/17 Philip Oakes, 196 Calimo Rd Deniliquin NSW 2710

KYX/1 PZL Bielsko SZD-41A Jantar Standard B-805 9/6/17 Justin Sinclair, 17 Queen St Scarborough Qld 4020

LHH/4 AgustaWestland AW169 69009 6/6/17 AgustaWestland Australia, PO Box 4047 Essendon Fields Vic 3041

LRC/2 Eurocopter AS365N-2 Dauphin 6422 22/6/17 APG Equipment, 4/90 William St Melbourne Vic 3000

LRH/3 Eurocopter AS365N-2 Dauphin 6480 21/6/17 APG Equipment, 4/90 William St Melbourne Vic 3000

MBI/1 Cessna 172B Skyhawk 17248058 20/6/17 James Lapthorne, 421 San Fernando Dr Worongary Qld 4213

MBR/2 Mooney M20R Ovation 29-0126 21/6/17 Wilfred Harris, “Wongala” Mount Lindsay Rd Barraba NSW 2347

MCZ/3 R and B Bearhawk 362 22/6/17 Trent Caruana, 109 Girvans La Chintin Vic 3756

MDC/2 PA-32-260 Cherokee Six 32-233 13/6/17 South Coast Aerial Services, RMB 4281 Timboon Vic 3268

MGG/1 PA-28-140 Cherokee 28-20953 20/6/17 Leonard Beech, PO Box 475 Bakers Hill WA 6562

MLJ/2 SOCATA TB-21 Trinidad TC 2212 21/6/17 John Lewis, 114 Satur Rd Scone NSW 2337

MLU/2 Cessna 210M Centurion 21062743 6/6/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

NAT/1 Maule M-5-180C 8036C 6/6/17 Christopher Leon, 1432/22 Refinery Pde New Farm Qld 4005

NMI/3 Robinson R22 Beta II 4735 21/6/17 Barkly Helicopters, PO Box 1949 Mount Isa Qld 4825

NPO/2 Thrush S2R-T34 T34-304 20/6/17 Biggles Crop Dusting, 27 Cudmore Rd McCracken SA 5221

NPQ/2 Robinson R44 Cadet 30013 30/5/17 Airwork North Queensland, PO Box 1115 Mareeba Qld 4880

NXS/1 Cessna 310R 310R0634 7/6/17 Handel Aviation, PO Box 1027 Gymea NSW 2227

OND/1 Rihn DR-107 One Design 94-195 7/6/17 Dingo Aviation, PO Box 1416 Dubbo NSW 2830

OOH/1 Vans RV-4 W182 19/6/17 Nicholas McDonald, “Wildhorse” Rolleston Qld 4702

OTY/1 Vans RV-7 70269 22/6/17 Agripartners, 1 Butler St Port Adelaide SA 5015

OYI/1 Swearingen SA227-DC Metro 23 DC-839B 9/6/17 Vee H Aviation, PO Box 1903 Fyshwick ACT 2609

PDC/3 Cirrus SR22-G5 GTS 4328 22/6/17 CCH No 1 Aviation, 3/302 Burwood Rd Hawthorn Vic 3122

PGC/2 Cessna 182S Skylane 18280648 22/6/17”,PGC, 9/7 Teamster Cl Tuggerah NSW 2259

RCM/3 Robinson R44 Raven I 1809 22/6/17 Oceanview Helicopters, 179 Mount Brisbane Rd Mount Pleasant Qld 4521

RMH/3 Bell 206B-2 JetRanger II 406 16/6/17 Australian Native Landscapes, 317 Mona Vale Rd Terrey Hills NSW 2084

RQU/1 Cessna 172RG Cutlass 172RG0695 2/6/17 Professional Pilot Training, PO Box 160 Coffs Harbour NSW 2450

RXK/1 Cessna 150G 15065184 9/6/17 Tyrone Pfeiffer, 37 Ambleside Rd Hahndorf SA 5245

SEQ/1 PA-32RT-300 Lance II 32R-7885072 8/6/17 Canberra Aero Club, PO Box 103 Campbell ACT 2612

SGA/2 Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS 9369 7/6/17 Business Aviation Solutions, PO Box 263 Tugun Qld 4224

SPE/1 PA-25-235 Pawnee C A9 Fatman 25-4249 31/5/17 Julie Bengtsson, 176 Simons La Leongatha Vic 3953

SSZ/4 Cessna 650 Citation III 650-0158 20/6/17 Business Aviation Solutions, PO Box 263 Tugun Qld 4224

SUA/3 Robinson R22 Beta II 3784 15/6/17 Heli Scenic Flights and Training, PO Box 26 Bowral NSW 2576

TFT/2 Cessna 210N Centurion 21063448 30/5/17 Casair, 17 Mustang Rd Jandakot Airport WA 6164

TWX/2 Cessna 208B Grand Caravan 208B0648 22/6/17 Acena Nominees, 3/170 North Tce Adelaide SA 5000

UBY/4 Robinson R22 Beta II 4733 8/6/17 Ross Uebergang, “Avoca” 1970 Blue Nobby Rd North Star NSW 2408

UFZ/2 Pietenpol Air Camper 061791AAD442 20/6/17 John Balch, 21 Rugby St Bennett Springs WA 6063

URC/3 Boeing A75N1 Stearman 75-1834 8/6/17 Terry Healey, 533 Bonogin Rd Bonogin Qld 4213

VHL/1 Bell 206B-3 JetRanger III 2363 29/5/17 Steven Spinaze, 81 Waiben Esp Thursday Island Qld 4873

VII/1 Vans RV-7 71547 30/5/17 Brayden Rowley, 90 Ninth Ave Austral NSW 2179

VOY/1 Boeing 737-8FE 33996 2/6/17 Tiger Airways Australia, PO Box 2101 Gladstone Park Vic 3043

VUB/1 Boeing 737-8FE 34013 2/6/17 Tiger Airways Australia, PO Box 2101 Gladstone Park Vic 3043

VVK/1 Cessna 340A 340A0074 13/6/17 Chris Panayiotou, PO Box 218 Oyster Bay NSW 2225

WBN/1 PA-25-235 Pawnee B 25-3175 31/5/17 Super Planes, 3 Davis Ct Leongatha South Vic 3953

WBO/1 Beech A36 Bonanza E-197 14/6/17 Happy Quokka, 9 Woodlands Ave Edge Hill Qld 4870

WDL/3 Robinson R22 Beta II 4732 30/5/17 Daniel Black, 1070 Narounyah Rd Alpha Qld 4724

WFF/4 Robinson R44 Raven I 2399 15/6/17 Jamarka, PO Box 9853 North Rockhampton Qld 4701

WMA/2 Beech A36 Bonanza E-385 1/6/17 Patrick Coleman, “Ben Braggie” 940 Yallaroi Rd Coolatai NSW 2402

WPA/3 Cessna 182P Skylane 18263848 14/6/17 John Ashcroft, PO Box 531 Hahndorf SA 5245

WQW/2 Great Lakes 2T-1A-2 003 21/6/17 Stewart Mildren, 325 Bells Flat Rd Yackandandah Vic 3749

WRA/2 Gippsland GA8 Airvan GA8-01-007 16/6/17 Kimberley Air, PO Box 1722 Kununurra WA 6743

WZD/1 BN-2A-21 Islander 450 21/6/17 Torres Strait Air, PO Box 1105 Cairns North Qld 4870

XBM/2 Cessna 172S Skyhawk SP 172S10013 16/6/17 Airways Aviation Education, Gold Coast Airport Bilinga Qld 4225

XJO/1 Rolladen-Schneider LS 4a 4725 9/6/17 Iain Gilmore, 507 Benson Rd Toolern Vale Vic 3337

XLG/1 Rolladen-Schneider LS 8-18 8222 16/6/17 Nicholas Maddocks, 9 Fox St Booval Qld 4304

XLI/1 Partenavia P68C 228 6/6/17 Ayers Rock Scenic Flights, PO Box 5145 Cheltenham East Vic 3192

XTR/2 Extra EA300/S 007 23/6/17 Marinus van Onselen, 409/1 Queensbridge Sq Southbank Vic 3006

YAZ/3 Yakovlev Yak-18T 5200210 21/6/17 Teo Kaiser, 84 Perdrisat Rd Maude Vic 3331

YLB/1 Vans RV-6A S102 29/5/17 Gareth Lacey, 33 Carnarvon Cres Waterford Qld 4133

ZRQ/2 Robinson R44 Raven I 2208 30/5/17 Elamville, “Yuendoo” Murphys La Yerong Creek NSW 2642