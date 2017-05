NEW ALLOCATIONS

REGISTRATION/TYPE/SERIAL NUMBER/DATE/OPERATOR/PREVIOUS REGISTRATIONS

AAG/5 Cessna A185E Skywagon 185-1392 7/3/17 Andrew Biggs, PO Box 100 Greta NSW 2334 VH-RKZ PK-RKT N2238T

AUQ/5 Kavanagh E-240 E240-531 31/3/17 Global Ballooning, 1/173-175 Swan St Richmond Vic 3121

AYC/4 PA-28-181 Archer III 2843401 23/3/17 AC Airways, PO Box 521 Albury NSW 2640 N4173K

BBU/4 DHC-8-311 Dash 8 300A 232 29/3/17 Air Fleet Management, PO Box 722 Edge Hill Qld 4870 C- VH-QQP V2-LGA C-GZTX PH-SDU (YR-GPZ) C-FXXU HS-SKJ C-GFBW

BRG/4 Kavanagh E-260 E260-529 21/3/17 Raging Thunder, PO Box 1109 Cairns Qld 4870

BTN/3 PA-28-181 Archer III 2843564 22/3/17 Basair Australia, PO Box 173 Georges Hall NSW 2198 N5369L

BWU/2 PA-28-181 Archer III 2843421 22/3/17 Basair Australia, PO Box 173 Georges Hall NSW 2198 N5320D

CUG/2 PA-24-250 Comanche 24-2728 22/3/17 County Helicopters, PO Box 416 Yankalilla SA 5203 VH-CDC VH-GWB VH-GWP N10F

DPJ/2 Javron Supercub JA006061 16/3/17 Philip Jones, PO Box 2630 Port Lincoln SA 5606

FMX/2 Cessna 208B Grand Caravan 208B0849 10/3/17 Skydive the Beach Group, PO Box 5361 North Wollongong NSW 2520 N208TD N588LL N5265B

GTE/2 Rolladen-Schneider LS 6c 6149 28/3/17 Armin Kruger, PO Box 518 Jannali NSW 2226 OH-806 D-8077

HIE/3 Robinson R44 Raven I 2456 21/3/17 Whitsunday Air Services, PO Box 3 Hamilton Island Qld 4803

IMR/5 Vans RV-7 72304 28/3/17 Martin Russell, 23 Eisenhower Pl Bonnet Bay NSW 2226

IPK/2 Sikorsky S-92A Helibus 920104 24/3/17 HNZ Australia, 1/45 Ventnor Ave West Perth WA 6005 N923H N923PH

IPX/2 Sikorsky S-92A Helibus 920116 15/3/17 HNZ Australia, 1/45 Ventnor Ave West Perth WA 6005 N924R N924PH

KMS/4 Rockwell Commander 114B 14680 16/3/17 CKB Civil, PO Box 26 Berry NSW 2535 N115CK

LAL/4 Gulfstream G-VI G650 6138 10/3/17 Little Aviation, PO Box 1041 Tullamarine Vic 3043 N650PA N638GA

LHU/2 Agusta A109S Grand 22081 30/3/17 AgustaWestland Australia, PO Box 4047 Essendon Fields Vic 3041 RP-C8109 VH-FBX VH-FOX

LJU/2 Learjet 35A 35A-366 31/3/17 Gojet, PO Box 3089 North Nowra NSW 2541 VH-YPT HS-CFS N350DA N119CP (N94AA) N49AT N411LC

LWJ/2 Sikorsky S-92A Helibus 920255 8/3/17 Lloyd Helicopters, 4/1060 Hay St West Perth WA 6005 N255Q

LWQ/1 Sikorsky S-92A Helibus 920278 8/3/17 Lloyd Helicopters, 4/1060 Hay St West Perth WA 6005 N278S

LWU/2 Sikorsky S-92A Helibus 920289 10/3/17 Lloyd Helicopters, 4/1060 Hay St West Perth WA 6005 N289G

MDU/2 Kavanagh G-450 G450-528 21/3/17 Raging Thunder, PO Box 1109 Cairns Qld 4870

MHG/2 Robinson R22 Beta II 4730 10/3/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

MMN/4 Air Tractor AT-802A 802A-0694 31/3/17 Bundambar, PO Box 167 Warren NSW 2824 N23577

NPO/2 Thrush S2R-T34 T34-304 21/3/17 Statewide Aviation, PO Box 1116 Moree NSW 2400 N63DX

PIL/8 Pilatus PC-12/47E 1693 28/3/17 Pilatus Australia, 17 James Schofield Dr Adelaide Airport SA 5950 HB-FRH

PVK/2 Robinson R22 Beta II 4731 22/3/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

RPZ/4 PA-28-180 Cherokee E 28-5679 31/3/17 Martin Jacobson, 6 Edward St Benalla Vic 3672 VH-EDJ N3429R

SYS/3 Scottish Twin Pioneer 3 586 15/3/17 Richard Thompson, 67 Elliott Ave East Ryde NSW 2113 VH-EVB 9M-ART FM1066

TQP/4 PA-46-500TP Malibu Meridian 4697344 23/3/17 Peter Heyworth, 15 Tuart St Bunbury WA 6230 OK-TOP N60897 OK-TOP N9548N

ULV/4 Air Tractor AT-502B 502B-3034 29/3/17 Field Air (Operations), PMB 25 Ballarat Vic 3351 VH-RFM

WDL/3 Robinson R22 Beta II 4732 22/3/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

WLD/5 AAK Hornet STOL S054 6/3/17 Stephen Moule, 12A Seaview Blvd Wandina WA 6530

WSO/4 Robinson R44 Raven I 2458 21/3/17 Whitsunday Air Services, PO Box 3 Hamilton Island Qld 4803

WZU/3 Robinson R44 Raven I 2457 21/3/17 Whitsunday Air Services, PO Box 3 Hamilton Island Qld 4803

XFB/5 Barrow Freckle 60 1 16/3/17 Adam Barrow, 2 Velra Ave Murrumbeena Vic 3163

XWE/1 Cirrus SR22-G3 3553 14/3/17 David Moore, 38 Upper St Tamworth NSW 2340 VH-NWE

YQE/1 Cessna 152 15282043 14/3/17 Guy Hingston, PO Box 2013 Port Macquarie NSW 2444 VH-GUY VH-SQY N67828

YVQ/1 Aeroprakt A32 Vixxen 029 14/3/17 Soar Aviation Aircraft Holdings, 1 Second Ave Moorabbin Airport Vic 3194

ZDN/2 Aeroprakt A32 Vixxen 030 27/3/17 Graeme McDonald, “Albeni” MS420 Springsure Qld 4722

AIRCRAFT RETURNING TO REGISTER

GSO/2 Schempp-Hirth Discus a 51 20/3/17 Martin Rule, 8 Kleemann St Waikerie SA 5330 VH-GSO

UTJ/4 Cessna 208B Grand Caravan 208B2305 22/3/17 UTS Aviation, PO Box 2721 Malaga WA 6944 UP-CS105 C-FBOA VH-UTJ C-GZTB

DELETIONS

ACH/2 Stits SA7D Skycoupe W9 31/3/17 Transferred to RA-Aus register

AUQ/4 Cessna 208B Grand Caravan 208B2039 15/3/17 Exported to Indonesia

CDC/2 PA-24-250 Comanche 24-2728 22/3/17 Reregistered VH-CUG

EDJ/1 PA-28-180 Cherokee E 28-5679 31/3/17 Reregistered VH-RPZ

EMK/3 Beech 1900C-1 UC-159 29/3/17 Exported to USA (N159SF)

EVB/1 Scottish Twin Pioneer 3 586 15/3/17 Reregistered VH-SYS

GGE/1 LET L-13 Blanik 025530 29/3/17 Withdrawn from use

GUY/2 Cessna 152 15282043 14/3/17 Reregistered VH-YQE

HRS/2 Bell 412 33118 8/3/17 Exported to Germany (D-HAFH)

HUG/2 Beech G58 Baron TH-2179 21/3/17 Exported to USA (N47WK)

KMI/2 Zenair CH601XLB Zodiac 6-5544 31/3/17 Transferred to RA-Aus register

LAS/1 Cessna 172M Skyhawk 17261960 17/3/17 Withdrawn from use

LEU/1 PA-30 Twin Comanche B 30-1346 28/3/17 Withdrawn from use

MGT/4 Cessna U206G Stationair U20606295 6/3/17 Exported to Bolivia

NIH/2 Cessna 182T Skylane 18282081 23/3/17 Exported to New Zealand

NWE/3 Cirrus SR22-G3 3553 14/3/17 Reregistered VH-XWE

RFM/4 Air Tractor AT-502B 502B-3034 29/3/17 Reregistered VH-ULV

RKZ/2 Cessna A185E Skywagon 185-1392 7/3/17 Reregistered VH-AAG

UGG/3 Charlotte Smith Smudger 77 001 24/3/17 Exported to UK (G-CKBP)

VTW/1 Raj Hamsa X-Air H Hanuman 1204 14/3/17 Transferred to RA-Aus register

XPJ/1 Beech F33A Bonanza CE-1425 8/3/17 Exported to New Zealand (ZK-XPJ)

YPT/1 Learjet 35A 35A-366 31/3/17 Reregistered VH-LJU

ZFW/1 Cessna T210N Centurion 21063801 7/3/17 Crashed at Inverell NSW 4/7/14

CHANGES OF OWNER OR OPERATOR

BCV/4 Kavanagh D-90 KB234 24/3/17 Gary Markoff, PO Box 717 Castlemaine Vic 3450

BEY/3 Bushby Mustang II 610 14/3/17 Steven Thompson, 50 Thomas St Broken Hill NSW 2880

BWI/3 Europa Classic 127/V265 14/3/17 Anthony Jordan, 18 West Minstone Rd Scottsdale Tas 7260

CCZ/1 Cessna 210N Centurion 21064529 30/3/17 Bodie Gorey, 23 Boonery Rd Moree NSW 2400

CEQ/2 Cessna 210N Centurion 21064362 6/3/17 Kimberley Air, PO Box 1722 Kununurra WA 6743

CPB/1 Cessna 340 340-0255 21/3/17 Gary Criddle, 3828 Princes Hwy Coila NSW 2537

CZQ/4 Cessna 182T Skylane 18281293 28/3/17 AA Company, GPO Box 587 Brisbane Qld 4000

DEC/2 Bellanca 8KCAB Decathlon 454-78 23/3/17 Performance Aero, PO Box 601 Archerfield Qld 4108

DFF/2 Beech D55 Baron TE-621 17/3/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

DGF/1 Cessna 182G Skylane 18255755 17/3/17 Daniel Aldridge, 390 Jervis Rd Falls Creek NSW 2540

DKO/1 Cessna 182G Skylane 18255286 17/3/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

DLI/2 Cessna A188B/A1 Agwagon 18801297 8/3/17 Gregory Willox, 1 Old Peterborough Rd Peterborough Vic 3270

DMG/1 PA-23-250 Aztec B 27-2114 7/3/17 Ian Hearn, 78 Crater St Inala Qld 4077

DWV/1 PA-28-180 Archer 28-7505205 9/3/17 Toby Hill, 952 Benambra Rd Hinnomunjie Vic 3898

DWY/1 Cessna 172M Skyhawk 17266161 14/3/17 Isaac Bain, “Lantana” Cheepie Qld 4475

ECM/1 Cessna 172N Skyhawk 17271712 6/3/17 Texrio, PO Box 435 Kalgoorlie WA 6433

EDX/4 Robinson R44 Raven II 13485 17/3/17 Melbourne Helicopters, Hangar 7 Wirraway Rd Essendon Airport Vic 3041

FFL/1 PA-28RT-201 Arrow IV 28R-8118008 16/3/17 Altocap, PO Box 231 Chester Hill NSW 2162

FJK/3 Cessna 206H Stationair 20608092 17/3/17 UTS Aviation, PO Box 2721 Malaga WA 6944

FLH/5 Air Tractor AT-502B 502B-2835 21/3/17 Aircair Aviation Narrabri, PO Box 615 Narrabri NSW 2390

FLL/3 Cessna 208 Caravan I Blackhawk 20800359 31/3/17 Trans Wonderland Holdings, PO Box 172 Emerald Qld 4720

FMU/1 PA-31 Navajo C 31-8212015 21/3/17 Roger Merridew, 1004 Skyline Rd Yarra Glen Vic 3775

FRH/2 Hawker Hunter FR74S S4/U/3313 8/3/17 Gregory Ackman, PO Box 123 Camden NSW 2570

FXF/4 Fokker F-28-0100 One Hundred 11494 8/3/17 Alliance Airlines, PO Box 1126 Eagle Farm Qld 4009

FYL/2 Vans RV-10 40175 27/3/17 Bald Hill Quarry, Hume Hwy Jugiong NSW 2726

FZL/2 Piper J-2 Cub 1754 30/3/17 Jeffery Long, 28 Donald Sq Bayswater WA 6053

GAU/2 Glasflugel H206 Hornet 71 29/3/17 Todd Sandercock, 4 Twelfth St Gawler South SA 5118

GBB/4 Schleicher ASG 29-18 29040 23/3/17 Stephen Harris, 450 Trees Rd Tallebudgera Qld 4228

GDS/3 Centrair ASW 20F 20166 24/3/17 Rodney Stone, 3 Jamieson Cres Kambah ACT 2902

GEO/5 Hoffman H-36 Dimona 3513 8/3/17 Kirk Amos, PO Box 412 Jindabyne NSW 2627

GGA/1 Schempp-Hirth Standard Cirrus 379 9/3/17 Jennifer Ganderton, 6/35 Vaux St Cowra NSW 2794

HQW/2 Robinson R44 Raven II 11908 14/3/17 Luke Mader, 25 Bridgewater Cl Quindalup WA 6281

HYA/3 Robinson R22 Beta II 3561 14/3/17 Smart Air Services, PO Box 42 Cecil Plains Qld 4407

IJD/1 PA-28-151 Cherokee Warrior 28-7615319 16/3/17 Altocap, PO Box 231 Chester Hill NSW 2162

IKV/1 Grob G103 Twin Astir 3030 9/3/17 South Gippsland Gliding Club, PO Box 475 Leongatha Vic 3953

IOI/3 Sky Arrow 650TCN 002 16/3/17 Thomas Neesham, 140 Owens Rd Woori Yallock Vic 3139

IRV/1 Cessna 340 340-0257 6/3/17 Gary Criddle, 3828 Princes Hwy Coila NSW 2537

JEM/1 PA-38-112 Tomahawk 38-79A1094 6/3/17 Jai Wright, Hangar 18 John Duigan Dr Yarrawonga Airport Vic 3730

JGO/4 Bell 206L-1 LongRanger II 45480 20/3/17 Paton Air, 48 Magills La Maindample Vic 3723

JGV/2 Cessna 172N Skyhawk 17269858 31/3/17 Davies Aviation, PO Box 757 Moffat Beach Qld 4551

JKR/2 Stephens Akro Laser EA230 07-001 21/3/17 Co-Efficient Solutions, 2/31 Moore St Elwood Vic 3184

JNG/1 PA-32R-300 Cherokee Lance 32R-7780173 6/3/17 Kyle Bury, PO Box 401 Altona Vic 3018

JQP/1 Cessna R172K Hawk XP R1722704 17/3/17 Keith Hilless, PO Box 3864 Victoria Point West Qld 4165

KLI/1 PA-18-150 Super Cub 18-7709042 30/3/17 Kennedy Aviation, 450 Quia Rd Gunnedah NSW 2380

KLP/3 Robinson R22 Beta II 4536 29/3/17 Circle H Heli-Services, PO Box 10423 Kalgoorlie WA 6433

KOX/2 Cessna A150L Aerobat A1500436 14/3/17 KJs, GPO Box 2509 Melbourne Vic 3001

KVK/1 Cessna A188/A1 Agwagon 188-0173 9/3/17 Paul Steinbergs, 2 Cummings Rd Peterborough Vic 3270

LBR/1 Heintz CH300 Tri-Z W114 27/3/17 Ian Hislop, 34 Brennan Prom Baldivis WA 6171

LCW/2 Columbia 400 41732 14/3/17 Renmeul, 20 Mill La Eglinton NSW 2795

LLL/3 PA-39 Twin Comanche C/R 39-104 6/3/17 David Alkemade, 17-20 Summer La Ringwood Vic 3134

LPW/1 PA-32R-301 Saratoga SP 32R-8113095 21/3/17 James Johnson, PO Box 1393 Yeppoon Qld 4703

LTV/1 PA-32-260 Cherokee Six 32-204 31/3/17 Coomalie Air Maintenance, PO Box 198 Batchelor NT 0845

MMR/5 Beech G36 Bonanza E-3779 14/3/17 McIntosh Capital Growth, PO Box 1380 Goondiwindi Qld 4390

MQH/2 Neico Lancair 360 48 28/3/17 Andrew Fotheringham, PO Box 102 Blackwood SA 5051

MQX/1 Cessna U206G Stationair U20604924 29/3/17 Graham Aviation Cairns, 16 Lake St Cairns Qld 4870

MYA/1 Cessna 172N Skyhawk 17271736 6/3/17 Jai Wright, Hangar 18 John Duigan Dr Yarrawonga Airport Vic 3730

MYB/3 Vans RV-6 DA33X 16/3/17 Kenneth Bailey, 6 Coorella Cir Port Macquarie NSW 2444

MZW/2 Robinson R22 Beta 1438 10/3/17 Christopher Harmon, 22 Glenduart Gr Moruya NSW 2537

NSD/2 Robinson R22 Beta II 4726 28/3/17 Barkly Helicopters, PO Box 1949 Mount Isa Qld 4825

NTV/3 Thrush S2R-H80/510G H80-189DC 28/3/17 Complete Aerosolutions, PO Box 648 Atherton Qld 4883

ONI/1 Bell 206L-3 LongRanger III 51224 20/3/17 Paton Air, 48 Magills La Maindample Vic 3723

PAA/2 PA-38-112 Tomahawk 38-79A0423 8/3/17 Rodney van den Brink, PO Box 494 Enfield Plaza SA 5085

PAJ/4 Vans RV-6A V272 16/3/17 Margaret Scells, 983 South Winton Rd Toobeah Qld 4498

PBF/1 PA-28-140 Cherokee C 28-26652 17/3/17 Vincent Lynch, 113 Sladen St Hamlyn Heights Vic 3215

PNR/1 Partenavia P68B 64 23/3/17 Hartcorp Enterprises, PO Box 1751 Port Macquarie NSW 2444

POW/4 Yakovlev Yak-52TW 0412507 7/3/17 Gill Vardi, 4301/323 Bayview St Hollywell Qld 4216

PTW/1 PA-28-181 Cherokee Archer II 28-7690041 21/3/17 Jepson Geisel, PO Box 72 Tara Qld 4421

PWR/1 PA-32RT-300T Turbo Lance II 32R-7887229 21/3/17 Chad Phillips, 663 Yambla Ave Albury NSW 2640

REY/4 Cirrus SR22-G3 3876 29/3/17 Graham Aviation Cairns, 16 Lake St Cairns Qld 4870

RKA/1 Auster IIIF 531 23/3/17 Stephen Chapman, 86/86-94 Demeio Rd Marsden Qld 4132

RVE/6 DH82A Tiger Moth 83478 31/3/17 Kewfern, PO Box 3096 Caboolture Qld 4510

RVN/4 Vans RV-6A W183 8/3/17 Timothy Comiskey, PO Box 7421 Toowoomba South Qld 4350

RVQ/3 PA-28-140 Cherokee 28-20809 22/3/17 Shaun Hepworth, 21 Floyd St Coonamble NSW 2829

RWG/2 Cessna R172K Hawk XP R1722398 28/3/17 Richard Warren, 3 Cosdown Cl Gladstone Park Vic 3043

SIK/3 PA-31-350 Navajo Chieftain 31-7405214 17/3/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

SNQ/2 Cessna 172P Skyhawk 17274458 23/3/17 The Little Aircraft Company, PO Box 5094 Alexandra Hills Qld 4161

SOJ/3 PZL Bielsko SZD-55-1 551196086 17/3/17 Michael Codling, PO Box 12443 Brisbane Qld 4003

SRZ/2 Cirrus SR20A 1336 24/3/17 Michael Percival, 72 Marbuk Ave Port Macquarie NSW 2444

STM/3 Robinson R44 Raven I 2145 9/3/17 County Helicopters, PO Box 416 Yankalilla SA 5203

STX/2 Robinson R22 Beta II 2770 9/3/17 Baldy One, 24 Cox Cres Katherine NT 0851

SWI/1 Bell 206B-3 JetRanger III 2324 10/3/17 Interstate Motor Marketing Services, PO Box 261 Camden NSW 2570

SZA/2 Cessna 404 Titan 404-0205 16/3/17 Sigma Aerospace, Hangar 7 Shand Cir Tamworth Airport NSW 2340

TCT/1 Cessna 182P Skylane 18263732 10/3/17 Adrian Perks, PO Box 1512 Esperance WA 6450

TJT/3 Robinson R44 Raven I 2131 31/3/17 Coomalie Air Maintenance, PO Box 198 Batchelor NT 0845

TOL/3 Cirrus SR22-G2 2141 14/3/17 Christopher Guy, PO Box 2254 Brookside Qld 4053

TTF/1 Cessna U206G Stationair U20604796 31/3/17 Precision Aviation, Hangar 34 Griffith Aerodrome NSW 2680

TVK/2 PA-28-161 Warrior II 28-7816075 30/3/17 Central Air Services, PO Box 9 Cootamundra NSW 2590

UAC/3 Cessna 172M Skyhawk 17261730 14/3/17 Kathryn Perkins, 592 Sandfly Rd Sandfly Tas 7150

UGQ/2 Cessna 172M Skyhawk 17263940 7/3/17 Christopher Waller, 59 Maud St Donnybrook Qld 4510

ULU/2 DH60G Gipsy Moth 878-1B 31/3/17 Tomislav Filipcevic, 86 Dumaresq St Hamilton NSW 2303

URA/1 DH60G Gipsy Moth DHA4 28/3/17 Tomislav Filipcevic, 86 Dumaresq St Hamilton NSW 2303

VCU/1 Bell 206B-2 JetRanger II 1299 9/3/17 Goodwin-McCarthy Helicopters, PO Box 1668 Esperance WA 6450

VRW/2 Robinson R22 Beta II 4324 9/3/17 County Helicopters, PO Box 416 Yankalilla SA 5203

WAD/2 PA-31-350 Navajo Chieftain 31-7552018 17/3/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

WGV/3 Robinson R22 Beta II 3049 9/3/17 Danuel Muenster, “Congararra” Enngonia NSW 2840

WHD/4 Eurocopter EC120B Colibri 1639 16/3/17 Bankstown Helicopters, PO Box 29 Georges Hall NSW 2198

XRM/2 Vans RV-10 40187 7/3/17 Troy Johnson, PO Box 89 Edithburgh SA 5583

XXM/2 Cirrus SR22-G3 GTS 3548 8/3/17 Stephen Green, PO Box 442 Yass NSW 2582

YLP/1 Robinson R22 Beta II 3860 29/3/17 Bankstown Helicopters, PO Box 29 Georges Hall NSW 2198

YLV/1 Beech A36 Bonanza E-3375 31/3/17 Livingston Medical, 5 Daw St Ravensthorpe WA 6346

ZVR/1 Vans RV-12 120007 8/3/17 John Darcy, 14 Abalone Ave Paradise Point Qld 4216

ZXZ/2 Robinson R44 Raven II 11438 17/3/17 Flightlease, PO Box 7136 Kariong NSW 2250