NEW ALLOCATIONS

REGISTRATION/TYPE/SERIAL NUMBER/DATE/OPERATOR/PREVIOUS REGISTRATIONS

DMV/5 Vans RV-8 82257 26/4/17 Donald Muir, PO Box 399 Diamond Creek Vic 3089

DVY/2 Kubicek BB26E 1226 19/4/17 David Jurica, 1 Fir Ct Kilsyth Vic 3137

EID/3 Robinson R44 Raven II 14059 18/4/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

EXD/3 Robinson R44 Raven II 14059 28/4/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198 VH-EID

FSX/3 Vans RV-8 82584 24/4/17 Perry McNeil, 37 Gerona Cir Varsity Lakes Qld 4227 C-GAUZ

FUY/3 Falcomposite LN27-RG Furio 004 12/4/17 Leslie Elliott, 61 Waterfalls Rd Mount Macedon Vic 3441

GUY/3 Cessna 152 15283244 4/4/17 Guy Hingston, PO Box 2013 Port Macquarie NSW 2444 VH-YQB VH-JQB N47685

IGV/4 Robinson R22 Beta II 4425 11/4/17 Australian Helicopter Group, PO Box 875 Edge Hill Qld 4870 ZK-IGB G-KTSG N45314

IPE/2 Sikorsky S-92A Helibus 920038 13/4/17 HNZ Australia, 1/45 Ventnor Ave West Perth WA 6005 N892H N892PH N8092S

IPQ/1 Sikorsky S-92A Helibus 920037 13/4/17 HNZ Australia, 1/45 Ventnor Ave West Perth WA 6005 N792H N792PH

JYS/2 MBB Bo105CBS-2 S-458 26/4/17 Skyline Aviation Group, PO Box 8015 Marks Point NSW 2280 N70EG N84981 D-HDNL

MFB/5 Air Tractor AT-502B 502B-3081 22/4/17 Brear Air, 201 Hollins Rd Barham NSW 2710 N8517Q

MWO/3 Stoddard Hamilton Glasair GII-S-TD 2103 28/4/17 Martin Williams, PO Box 98 Yarra Glen Vic 3775

NPQ/2 Robinson R44 Cadet 30013 18/4/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

NSJ/3 CAC CA-25 Winjeel CA25-4 21/4/17 Stephen Bowtell, 43 Sherwood St Morayfield Qld 4506 ZK-WJL VH-WHZ A85-404

NVE/2 AgustaWestland AW139 31610 27/4/17 Lloyd Helicopters, 4/1060 Hay St West Perth WA 6005 G-SARE I-RAIN

OBP/2 Just SuperSTOL XL JA479-12-15 13/4/17 Brett Patton, 935 Boroah Creek Rd Quirindi NSW 2343

OFA/3 Aerospatiale AS355F2 Twin Squirrel 5423 6/4/17 Skyplan Australia, PO Box 275 Rosny Park Tas 7018 N355CH N62358 N60552

OZQ/3 Cessna 208 Caravan I 20800348 7/4/17 Skydive Oz, PO Box 925 Moruya NSW 2537 N1458Q

PAE/5 Yakovlev Yak-52 822001 5/4/17 Matthew Coughlin, 469 Coolangatta Rd Far Meadow NSW 2535

PGI/2 Beech A36 Bonanza E-2732 21/4/17 Melream, PO Box 226 Burnside SA 5066 JA4159 N55886

RCA/5 Cirrus SR22-G6 Australis 4453 28/4/17 David Dowling, 6 Kindred Pl Leeton NSW 2705

UBY/4 Robinson R22 Beta II 4733 18/4/17 Heliflite, PO Box 121 Georges Hall NSW 2198

UNB/6 PA-44-180 Seminole 4496402 27/4/17 The University of New South Wales, PO Box CP292 Condell Park NSW 2200 N7102F

VHP/4 Pitts S-2S Special 3000 5/4/17 Russell Banks, 2/10 Fredrick St Darley Vic 3340 ZK-WIZ N31492

XFA/3 Piper J-3C-65 Cub 11891 22/4/17 Richard Haynes, PO Box 107 Daylesford Vic 3460 24-4633 VH-LIV RP-C168 PI-C168 44-79595

XNH/2 Boeing 737-4S3 24796 26/4/17 Express Freighters Australia, 10 Bourke Rd Mascot NSW 2020 N43XA TF-ELV G-TREN G-BRKG

XXQ/1 Bell 206L-1 LongRanger II 45591 6/4/17 North Australian Helicopters, PO Box 2324 Katherine NT 0851 VH-WLI LV-WIB N505BB N3895E

YBQ/1 Diamond DA42-L360 Twin Star 42AC135 12/4/17 Flight Training Adelaide, Hangar 54 Kittyhawk La Parafield Airport SA 5106 VH-UGA VH-UNA VH‑AJB

ZGH/2 Airbus EC135P3 (CPDS) 1235 3/4/17 Heli-Aust Whitsundays, PO Box 4018 Mackay South Qld 4740

ZGP/2 Airbus EC135P3 (CPDS) 1255 3/4/17 Heli-Aust Whitsundays, PO Box 4018 Mackay South Qld 4740 D-HCBD

ZIT/3 Stephens Akro Z Laser 230 3001 24/4/17 Project Lima 3, PO Box 374 Williamstown Vic 3016

ZYK/1 Aeroprakt A22LS Foxbat A22LS-281 6/4/17 Kerry Fennamore, PO Box 6 Greenvale Qld 4816

ZYS/1 Aeroprakt A22LS Foxbat A22LS-282 20/4/17 Sean Fenton, PO Box 582 Tully Qld 4854

AIRCRAFT RETURNING TO REGISTER

GSO/2 Schempp-Hirth Discus a 51 20/3/17 Martin Rule, 8 Kleemann St Waikerie SA 5330 VH-GSO

DELETIONS

AIN/4 Cessna 150G 15065906 27/4/17 Withdrawn from use

EID/3 Robinson R44 Raven II 14059 28/4/17 Reregistered VH-EXD

FNA/2 Fokker F-27-050 Fifty 20106 4/4/17 Exported to Kenya

FNI/2 Fokker F-27-050 Fifty 20114 4/4/17 Exported to Kenya

FSL/2 Fokker F-27-050 Fifty 20249 4/4/17 Exported to Kenya

GSO/2 Schempp-Hirth Discus a 51 14/3/17 Revoked

GTV/1 Molino Pik 20 20042 13/4/17 Damaged at Pilliga NSW 17/11/15

GVG/1 LET L-13 Blanik 174619 27/8/15 Withdrawn from use

KHV/1 Piel CP301 Emeraude 115 N24 21/4/17 Transferred to RA-Aus register

LYP/1 Eurocopter AS332L1 Super Puma 9008 27/4/17 Exported to USA (N5893Y)

MFE/3 Robinson R22 Beta 1103 27/4/17 Withdrawn from use

MWQ/3 Beech B200 Super King Air BB-1416 27/4/17 Exported to USA

NFL/2 Robinson R44 Raven II 12399 21/4/17 Damaged at Jandakot WA 13/2/17

NHW/1 Cessna 172P Skyhawk 17274021 4/4/17 Exported to Indonesia

NSP/1 Bell 412 33091 12/4/17 Exported to Germany

PDL/3 Convair 580 137 13/4/17 Withdrawn from use

SWP/3 Beech 65-B80 Queen Air LD-472 13/4/17 Withdrawn from use

UGA/3 Diamond DA42-L360 Twin Star 42AC135 12/4/17 Reregistered VH-YBQ

WLI/1 Bell 206L-1 LongRanger II 45591 6/4/17 Reregistered VH-XXQ

YGX/2 Bell 407GX 54365 7/4/17 Exported to India

YQB/2 Cessna 152 15283244 4/4/17 Reregistered VH-GUY

ZZY/3 Bell 206B-3 JetRanger III 4227 4/4/17 Exported to USA (N817QA)

CHANGES OF OWNER OR OPERATOR

BJH/4 Beech A36 Bonanza E-534 27/4/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

BVT/4 Yakovlev Yak-18T 22202040114 20/4/17 Derek Townsend, 294 Honeysuckle Rd Lauriston Vic 3444

BWW/1 Cessna 172N Skyhawk 17269898 12/4/17 Streaky Bay Air Charter, PO Box 1548 Port Macquarie NSW 2444

BWX/1 PA-28-180 Cherokee D 28-4742 3/4/17 David Tennant, 26 Aldenham Rd Warnervale NSW 2259

BZV/3 Vans RV-7 71371 22/4/17 Craig Whiting, 9 Banksia St Shelly Beach Qld 4551

CIZ/2 Extra EA300 026 18/4/17 Jay Ekinci, PO Box 723 Narellan NSW 2567

CMH/4 Beech 58 Baron TH-108 20/4/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

CTJ/1 PA-28-180 Cherokee D 28-4508 26/4/17 Andrew Craig, 5 Olinda Pl Saint Ives NSW 2075

CZW/3 Liberty XL2 0098 19/4/17 James Geordon Pastoral, 1370 Barrabool Rd Gnarwarre Vic 3221

DIC/4 Cessna 172S Skyhawk SP 172S9765 26/4/17 Leeland Sharpe, PO Box 3647 Broome WA 6725

DKW/4 Rockwell S-2R Thrush Commander 2073R 5/4/17 Top Air Services, PO Box 519 Willetton WA 5955

DMB/5 Cessna R182 Skylane RG R18200978 13/4/17 Even Investments, PO Box 49 Drayton North Qld 4350

DMR/5 Robinson R44 Raven I 1406 10/4/17 Nautilus Aviation Heli, PO Box 1071N Cairns North Qld 4870

EEB/5 Robinson R22 Beta II 4638 26/4/17 Alexander McLeod, “Coombah” Wentworth NSW 2648

ELH/3 Beech A36 Bonanza E-394 20/4/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

END/4 Diamond DA40-180 Diamond Star CS 40448 24/4/17 Aircrew Training and Support, PO Box 5094 Alexandra Hills Qld 4161

ESQ/1 Cessna 172M Skyhawk 17262956 11/4/17 Cooktown Aircraft Maintenance, 30 Shamrock Ave Brinsmead Qld 4870

EUO/2 Fletcher FU24A/6 Stallion 3002 18/4/17 Anthony McMahon, PO Box 9252 Bathurst NSW 2795

FKT/1 Bell 206L-1 LongRanger II 45312 7/4/17 Paton Air, 48 Magills La Maindample Vic 3723

FLE/5 Air Tractor AT-402B 402B-1259 7/4/17 Hazair, PO Box 7038 Albury NSW 2640

FMO/1 PA-31 Navajo C 31-8012052 20/4/17 Air Australia International, 33 Eagle Dr Jandakot Airport WA 6164

FMU/1 PA-31 Navajo C 31-8212015 7/4/17 Spirit Air Charter, 29 Akuna Ave Bradbury NSW 2560

FPH/2 PA-28-161 Warrior II 28-8016202 5/4/17 Aviation Management Services, 125 Second Ave Moorabbin Airport Vic 3194

FWJ/2 PA-31 Navajo 31-7712092 24/4/17 Jarratt, Webb and Graham, PO Box 377 Tamworth NSW 2340

FWV/1 Beech E33 Bonanza CD-1141 12/4/17 Jeremy Browne, 5 Merle Ct Mildura Vic 3500

FYD/1 Cessna 172M Skyhawk 17263279 12/4/17 Aldinga Aircraft Maintenance, PO Box 112 Aldinga Beach SA 5173

GEW/1 Scheibe SF 27M-A 6311 3/3/17 Ronald Kingston, PO Box 50 Riverwood NSW 2210

GFP/2 Grob G103 Twin II 3798 13/4/17 Julie Maddocks, 9 Fox St Booval Qld 4304

GLB/2 Glasflugel H201B Standard Libelle 581 31/10/13 Lisa Turner, 7 Cornhill St Kenmore Qld 4069

GOJ/1 Schempp-Hirth Nimbus 2 6 12/4/17 Mark Paterson, PO Box 214 Penguin Tas 7316

GUP/2 Schempp-Hirth Ventus C 493 13/4/17 Maddog Composites, PO Box 666 Ipswich Qld 4305

HGZ/2 Robinson R44 Raven I 2384 20/4/17 North Australian Helicopters, PO Box 2324 Katherine NT 0851

HHQ/2 Robinson R22 Beta II 4071 28/4/17 Sunrise Helicopters, 1 Atkinson St Mount Surprise Qld 4871

HOQ/2 Robinson R44 Raven I 1456 5/4/17 Aviation Specialists Toowoomba, PO Box 9414 Wilsonton Qld 4350

HXZ/2 Neico Lancair 320 N223 4/4/17 Bennet Aviation, 18-20 Torrens Ave Cardiff NSW 2285

HYN/4 Robinson R44 Raven II 10192 3/4/17 Anthony Caleo, PO Box 74 Charters Towers Qld 4820

ICG/1 Cessna 172F Skyhawk 17252814 26/4/17 Kenneth Ingersoll, PO Box 150 Baxter Vic 3911

ICO/3 Robinson R44 Raven I 2079 10/4/17 Nautilus Aviation Heli, PO Box 1071N Cairns North Qld 4870

IMD/3 PA-32R-301T Turbo Saratoga IITC 3257342 3/4/17 Adam Rea, “Aberfoyle” Torrens Creek Qld 4816

IPP/2 Cirrus SR20A-G3 GTS 2072 5/4/17 Regalair, PO Box CP387 Condell Park NSW 2200

ISS/2 Beech B200 Super King Air BB-1008 19/4/17 Thomas White Holdings, 435 Brisbane Corso Yeronga Qld 4104

JEI/1 Cessna 210N Centurion 21064792 10/4/17 Thomson Aviation, PO Box 8133 Griffith East NSW 2680

JOI/1 Cessna 310R 310R0303 26/4/17 Black Diamond Aviation, PO Box 1508 Nhulunbuy NT 0881

JXM/2 Cessna 182S Skylane 18280811 13/4/17 Matchcombe, 1 Kythera Rd Emerald Qld 4720

KQT/1 Cessna 150H 15067675 28/4/17 Robert Hall, 320/197 King Arthur Tce Tennyson Qld 4105

KZA/1 Beech E33C Bonanza CJ-4 5/4/17 Muskridge, 140 Carthage St Tamworth NSW 2340

KZN/3 PA-44-180 Seminole 4496274 5/4/17 Royal Melbourne Institute of Technology, PO Box 6382 Point Cook Vic 3030

LBQ/2 Cirrus SR22T-G5 GTS 0228 6/4/17 Kieran Cook, “Kilbirnie” Tara Qld 4421

LHE/1 PA-31-350 Navajo Chieftain 31-7305028 28/4/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

LJV/1 Robinson R22 Beta II 4466 13/4/17 Luke Quartermaine, RMB 5 Cairns Qld 4871

LPO/2 Cessna 210L Centurion 21060489 3/4/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

LWA/2 Cessna 208B Grand Caravan 208B1173 27/4/17 Aviair, PO Box 165 Kununurra WA 6743

MCI/3 Vans RV-6A 60483 4/4/17 Raymond Chamberlain, PO Box 211 Kuranda Qld 4881

MLW/1 Cessna 210M Centurion 21062812 18/4/17 Eugene Ooi, 23 Christchurch Blvd Canning Vale WA 6155

MOX/2 Cessna 208A Caravan I 20800227 28/4/17 West Coast Air Services, PO Box 2051 Broome WA 6725

MPQ/2 Cessna 340A 340A0744 5/4/17 Roncato Helicopters, PO Box 2267 Ayr Qld 4807

NLH/2 Robinson R22 Beta II 4515 19/4/17 AMT Helicopters, PO Box 857 Caboolture Qld 4510

NQH/4 Pilatus PC-12/45 426 27/4/17 Aviair, PO Box 165 Kununurra WA 6743

NSC 3 Bell 412 33029 28/4/17 MKR Choppers, 1 Goodger Pl Bombira NSW 285

OLY/1 Cessna 172RG Cutlass 172RG0541 24/4/17 Australian Flight Examiners, 19 Clarke St Mount Macedon Vic 3441

OPH/1 Cessna 208A Caravan I 20800157 28/4/17 West Coast Air Services, PO Box 2051 Broome WA 6725

PDC/3 Cirrus SR22-G5 GTS 4328 21/4/17 Business Aviation Australia, 72 Hargrave Ave Essendon Fields Vic 3041

PNP/2 Cessna 182T Skylane 18281557 11/4/17 Robert Terzi, 53A La Perouse St Griffith ACT 2603

PRH/1 Beech 58 Baron TH-380 28/4/17 Air Frontier, PO Box 1777 Coolalinga NT 0839

RMW/2 PA-28R-201T Turbo Arrow III 28R-7703151 22/4/17 Glen Franklin, 140 Glenlyon Rd Brunswick Vic 3056

SKS/1 Cessna 172N Skyhawk 17273725 6/4/17 Top End Aviation, PO Box 43007 Casuarina NT 0811

SMJ/3 PA-24-260 Comanche C 24-4816 4/4/17 Barry McCrow, 1889 Sturt St Alfredton Vic 3350

STL/2 Aviat A-1 Husky 1083 21/4/17 Mark Sullivan, 1/16 Arnold St Queens Park NSW 2022

STM/3 Robinson R44 Raven I 2145 5/4/17 Liddles Air Service, PO Box 620 Ingham Qld 4850

STN/3 Stinson 108-3 Voyager 108-4267 27/4/17 Stephen Guilmartin, PO Box 1028 Kyneton Vic 3444

SUN/1 Beech 23 Musketeer M-180 12/4/17 Alexander Jackson, 830 Genowlan Rd Glen Alice NSW 2849

SYL/2 Vans RV-8A 82419 10/4/17 Glen McNamara, 11 Sue Geh Cir Nicholls ACT 2913

TQU/3 Cessna 208B Grand Caravan 208B2396 26/4/17 Broome Aviation, PO Box 386 Broome WA 6725

UEC/2 Bell 212 Eagle Single 30640 22/4/17 Eagle Copters Australasia, PO Box 4220 Coffs Harbour Jetty NSW 2450

UJP/4 Diamond DA40-180 Diamond Star 40995 7/4/17 Flight Training Adelaide, Hangar 54 Kittyhawk La Parafield Airport SA 5106

UKN/2 PZL Bielsko SZD-48-1 Jantar Standard 2 B-1105 27/4/17 Adrian Grose, PO Box 596 Nedlands WA 6909

ULV/4 Air Tractor AT-502B 502B-3034 10/4/17 P and R Aviation, PO Box 5 Boggabilla NSW 2409

UUP/2 Partenavia P68C 220 21/4/17 Amber Aviation Academy, PO Box 4095 Essendon Fields Vic 3041

VGM/2 Vans RV-6A 24797 7/4/17 Jason Weston, 28 Noble Cl Edmonton Qld 4869

VRW/2 Robinson R22 Beta II 4324 5/4/17 Liddles Air Service, PO Box 620 Ingham Qld 4850

VVQ/1 Cessna 150M 15076718 5/4/17 Dreamsky Aviation, PO Box 153 Hamilton NSW 2303

WIL/1 PA-28-180 Cherokee 28-2912 13/4/17 Lexcray, “Nutwood Downs” PMB 52 Katherine NT 0852

WIV/1 PA-32R-301 Saratoga SP 32R-8013050 24/4/17 Top End Aviation, PO Box 43007 Casuarina NT 0811

WJO/1 PA-28R-200 Arrow II 28R-7635441 24/4/17 Pegasus Aviation, 3 Gympie Connection Rd Victory Heights Qld 4570

WLQ/3 Cessna 182T Skylane 18282364 22/4/17 North Australian Pastoral, GPO Box 319 Brisbane Qld 4001

WNA/3 PA-18 Super Cub 125 A1 18-1727 6/4/17 Ryan Campbell, 28 Blackwood La Broadwater NSW 2549

XBI/1 Smith BJ-60 002 4/4/17 Steven Campbell, 501/21-25 Urunga Pde Miranda NSW 2228

XBY/1 Schempp-Hirth Discus 2b 147 7/4/17 Ross Whittle, 3 Eliza Ave Liberty Grove NSW 2138

XLO/1 Cessna 172M Skyhawk 17261893 22/4/17 Cessna Qld, PO Box 85 Cooran Qld 4569

XMM/1 PA-31-350 Chieftain 31-8052020 6/4/17 Thomas White Holdings, 435 Brisbane Corso Yeronga Qld 4104

YBZ/1 Yakovlev Yak-52 855312 4/4/17 Vincenzo Burling, 683 Rowella Rd Rowella Tas 7270

YOY/1 Vans RV-6A 23987 26/4/17 Michael Beach, 23 Maryland Way Albury NSW 2640

YQA/2 Cessna 152 15279695 22/4/17 Eastern Air Services, PO Box 1222 Port Macquarie NSW 2444

YQE/1 Cessna 152 15282043 19/4/17 Robert Simpson, 12 Northern Ave Moorabbin Airport Vic 3194

YUM/1 Nanchang CJ-6A 1332042 13/4/17 Mark Benton, 245 Darling St Dubbo NSW 2830

ZAH/1 Robinson R44 Raven II 11773 22/4/17 Chopper Aviation, PO Box 241 Horsham Vic 3402

ZCD/1 Cirrus SR20A 1324 22/4/17 Collins Scaffolding, PO Box 1048 Albury NSW 2640

ZCP/1 Pitts S-2C Special 6052 12/4/17 Clear Air Turbulence, PO Box 1230 Red Cliffs Vic 3496

ZCS/1 Cirrus SR22-G3 3628 5/4/17 Hendriksen Contractors, 510 Hall Rd Skye Vic 3977

ZSH/1 North American T-28B Trojan 200-106 6/4/17 Warplanes, 129 Upper Brookfield Rd Brookfield Qld 4069

ZWS/1 Robinson R44 Astro 0717 10/4/17 Nautilus Aviation Heli, PO Box 1071N Cairns North Qld 4870